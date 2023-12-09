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Технологии и медиа ,  
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Михалков назвал огромной глупостью призыв запретить сериал «Слово пацана»

Никита Михалков: призывы запретить сериал «Слово пацана» — огромная глупость

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются огромной глупостью, картина показывает то, что было на самом деле, заявил ТАСС режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в Минске.

«Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы — говно-родители», — сказал Михалков.

Он подчеркнул, что в сериале показано то, что было на самом деле, и людям надо объяснять, чего не должно быть. «Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?» — заключил режиссер.

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Леон Кемстач, кадр из сериала &laquo;Слово пацана&raquo;

Сериал «Слово пацана» снят режиссером Жорой Крыжовниковым по одноименной книге Роберта Гареева. Сюжет повествует о «казанском феномене» — увеличении численности молодежных группировок в Казани в 1970–1980 годах, которые конкурировали за контроль над районами. Гареев был участником тех событий и консультировал создателей сериала.

Сериал не предназначен для несовершеннолетних, у него маркировка 18+. Автор книги напоминал об этом и просил школьников не смотреть его, но подчеркнул, что это «однозначно поучительная история, абсолютно честная». По его словам, казанские группировки остались существовать, «просто не в таком виде, как раньше».

В начале декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске между двумя группами подростков произошел конфликт, в результате которого был ранен 15-летний мальчик, врачи не смогли его спасти. Источники «Коммерсанта» говорили, что перед нападением подозреваемый спросил жертву, из какого тот района, а после произнес фразу, которую использовали герои сериала. Однако в МВД исключили связь убийства подростка со «Словом пацана».

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сериалы, которые романтизируют период в российской истории, «связанный с появлением подростковых группировок», недопустимы. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец в конце ноября обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана», запретить его трансляцию и заблокировать сайты, где его показывают. Роскомнадзор не выявил нарушения законов в сериале, сообщила депутат Госдумы Наталья Орлова, которая направляла соответствующий запрос.

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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарева считает, что сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».

Теги
«Слово Пацана. Кровь на асфальте» сериал Никита Михалков Жора Крыжовников

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