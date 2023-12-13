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Военная операция на Украине ,  
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Маск согласился, что Украина навсегда потеряла Крым и восточные регионы

Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым и восточные регионы, а впоследствии может лишиться Харькова и Одессы.

Предприниматель и партнер венчурного фонда Дэвид Сакс, с которым часто переписывается Маск, написал в X (ранее — Twitter), что Киев «навсегда потерял Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожья». По его мнению, если власти Украины не заключат мирное соглашение сейчас, то потеряют «Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое». В ответ на это Маск написал: «Ваша оценка точна».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, а Крым — в марте 2014 года. Киев назвал присоединение новых регионов к России нарушением своего суверенитета.

Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США
Политика
Фото:Leah Millis / Reuters

11 ноября Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять «цвет украинской молодежи умирать в окопах». Бизнесмен сравнил боевые действия на Украине с Первой мировой войной. Он отметил, что обстановка на фронте сложилась таким образом, что украинское наступление приведет к большому количеству жертв.

25 ноября Маск заявил, что нехватка снарядов у США из-за помощи Украине вызывает тревогу. Тогда он тоже прокомментировал публикацию Сакса, который сказал, что о недостатке боеприпасов у Вашингтона известно уже около года.

Теги
Илон Маск Украина Донбасс Крым Россия
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