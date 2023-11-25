Маск счел тревожными данные о нехватке снарядов у США из-за Украины

Маск словом «тревожно» отреагировал на пост американского предпринимателя Сакса о нехватке снарядов у США. Сейчас они помогают оружием уже не только Украине, но и Израилю

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Нехватка снарядов у США из-за помощи вызывает тревогу, считает предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в комментарии в X (бывший Twitter, который переименовал Маск после покупки).

Так он отреагировал на пост, опубликованный предпринимателем и партнером венчурного фонда Дэвидом Саксом, в котором говорилось о том, что о недостатке боеприпасов у Вашингтона известно уже около года, однако проблема так и не решена.

«Alarming», — написал в комментарии Маск, что можно перевести как «тревожно».

В июле этого года американский президент Джо Байден говорил, объясняя решение отправить на Украину кассетные боеприпасы, что обычные у Киева заканчиваются, а у Вашингтона их мало. Как писала после этого The Wall Street Journal, в этом году США наращивают производство снарядов в количестве более 20 тыс. в месяц, в следующем году это число вырастет. Однако этого может не хватить на длительные боевые действия, отмечало издание.

Источники CNN в то же время говорили, что США на складах по всему миру обладают определенным числом боеприпасов в качестве резерва, эти объемы засекречены. Но из-за поставок Киеву Вашингтон приближается к критической черте, и хотя страна начала наращивать производство, чтобы выйти на нужный уровень, потребуются годы, сказал телеканалу советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

После начала нового конфликта на Ближнем Востоке США также стали поддерживать Израиль, в том числе и поставляя ему боеприпасы. В октябре Байден, отвечая на вопрос CBS о том, может ли Вашингтон поддерживать обе страны, сказал, что США — «самая сильная страна в истории» и сможет помогать Украине и Израилю без ущерба своей обороне.

При этом в ноябре президент подписал временный бюджет страны (нужен, чтобы избежать шатдауна — прекращения работы правительства из-за несогласованного финансирования), куда не были включены средства ни для Израиля, ни для Украины.

Москва негативно относится к поставкам Вашингтоном Киеву вооружений. Россия считает это показателем вовлеченности США в конфликт.