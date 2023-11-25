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Политика ,  
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Маск счел тревожными данные о нехватке снарядов у США из-за Украины

Маск назвал тревожными данные о нехватке снарядов у США из-за помощи Украине
Маск словом «тревожно» отреагировал на пост американского предпринимателя Сакса о нехватке снарядов у США. Сейчас они помогают оружием уже не только Украине, но и Израилю
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Нехватка снарядов у США из-за помощи вызывает тревогу, считает предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в комментарии в X (бывший Twitter, который переименовал Маск после покупки).

Так он отреагировал на пост, опубликованный предпринимателем и партнером венчурного фонда Дэвидом Саксом, в котором говорилось о том, что о недостатке боеприпасов у Вашингтона известно уже около года, однако проблема так и не решена.

«Alarming», — написал в комментарии Маск, что можно перевести как «тревожно».

В июле этого года американский президент Джо Байден говорил, объясняя решение отправить на Украину кассетные боеприпасы, что обычные у Киева заканчиваются, а у Вашингтона их мало. Как писала после этого The Wall Street Journal, в этом году США наращивают производство снарядов в количестве более 20 тыс. в месяц, в следующем году это число вырастет. Однако этого может не хватить на длительные боевые действия, отмечало издание.

Источники CNN в то же время говорили, что США на складах по всему миру обладают определенным числом боеприпасов в качестве резерва, эти объемы засекречены. Но из-за поставок Киеву Вашингтон приближается к критической черте, и хотя страна начала наращивать производство, чтобы выйти на нужный уровень, потребуются годы, сказал телеканалу советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Политика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

После начала нового конфликта на Ближнем Востоке США также стали поддерживать Израиль, в том числе и поставляя ему боеприпасы. В октябре Байден, отвечая на вопрос CBS о том, может ли Вашингтон поддерживать обе страны, сказал, что США — «самая сильная страна в истории» и сможет помогать Украине и Израилю без ущерба своей обороне.

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При этом в ноябре президент подписал временный бюджет страны (нужен, чтобы избежать шатдауна — прекращения работы правительства из-за несогласованного финансирования), куда не были включены средства ни для Израиля, ни для Украины.

Москва негативно относится к поставкам Вашингтоном Киеву вооружений. Россия считает это показателем вовлеченности США в конфликт.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Илон Маск США боеприпасы

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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