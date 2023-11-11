Маск посоветовал Зеленскому не отправлять украинскую молодежь умирать

Бизнесмен положительно ответил на вопрос, стоит ли Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным. По мнению Маска, обстановка на фронте сложилась таким образом, что наступление приведет к большому количеству жертв

Бизнесмен Илон Маск в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь умирать.

Фридман спросил у Маска, стоит ли Зеленскому сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — ответил Маск.

Бизнесмен сравнил боевые действия на Украине с Первой мировой войной. По мнению Маска, обстановка на фронте сложилась таким образом, что наступление приведет к большому количеству жертв.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но обращал внимание, что власти Украины ввели запрет на них. Министр иностранных дел Сергей Лавров выражал мнение, что вести диалог с Москвой Киеву запретили страны Запада.



В Киеве подчеркивали, что готовы вести переговоры с Москвой только после вывода войск и восстановления контроля над территориями. Россия настаивает на учете сложившихся территориальных реалий украинской стороной. В сентябре 2022 года в состав России по итогам референдума вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область.