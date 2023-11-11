 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Маск посоветовал Зеленскому не отправлять украинскую молодежь умирать

Маск посоветовал Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Бизнесмен положительно ответил на вопрос, стоит ли Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным. По мнению Маска, обстановка на фронте сложилась таким образом, что наступление приведет к большому количеству жертв

Бизнесмен Илон Маск в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь умирать.

Фридман спросил у Маска, стоит ли Зеленскому сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — ответил Маск.

Бизнесмен сравнил боевые действия на Украине с Первой мировой войной. По мнению Маска, обстановка на фронте сложилась таким образом, что наступление приведет к большому количеству жертв.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но обращал внимание, что власти Украины ввели запрет на них. Министр иностранных дел Сергей Лавров выражал мнение, что вести диалог с Москвой Киеву запретили страны Запада.

В Киеве подчеркивали, что готовы вести переговоры с Москвой только после вывода войск и восстановления контроля над территориями. Россия настаивает на учете сложившихся территориальных реалий украинской стороной. В сентябре 2022 года в состав России по итогам референдума вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область.

Теги
Персоны
Илон Маск Украина Владимир Зеленский
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск ответил на обвинения Израиля о предоставлении связи Starlink в Газе
Политика
В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска
Политика
Маск предрек Европе гражданскую войну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Макрон не исключил «честные» переговоры Украины и России Политика, 04:30
Глава РСМД назвал санкции Канады против него и других ученых слабостью Политика, 04:26
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
Reuters узнал о сопротивлении Германии помощи Киеву на €20 млрд Политика, 04:02
Маск посоветовал Зеленскому не отправлять украинскую молодежь умирать Политика, 03:47
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Нетаньяху в ответ Макрону сравнил ХАМАС с ИГИЛ Политика, 02:58
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Кадыров сообщил, что Кравцов показал ему учебник истории с исправлениями Политика, 02:58
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
В Тамбовской области произошел пожар на пороховом заводе Общество, 02:20
Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США до негативного Финансы, 02:20
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о транше в $900 млн Политика, 01:55
Макрон призвал Израиль прекратить убийство детей в секторе Газа Политика, 01:20