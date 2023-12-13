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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен раскрыл содержание нового пакета помощи Киеву от США

Блинкен: в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для ПВО и HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине

В новый американский пакет помощи Украине общей стоимостью $200 млн войдут боеприпасы для ПВО, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем [HIMARS], артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм)», — сказал госсекретарь.

Кроме того, по словам Блинкена, в пакет входят высокоскоростные ракеты для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС), бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьерные стены HESCO, а также вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.

Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн
Политика
Фото:Elizabeth Frantz / Reuters

Блинкен предупредил, что если конгресс не примет мер для выделения Киеву дополнительной помощи, этот пакет станет одним из последних в области безопасности, которые США смогут предоставить Украине.

О выделении Киеву нового пакета помощи на $200 млн накануне объявил президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Этот транш военной помощи стал 53-м по счету, предоставленным США Украине с 2021 года.

Пакеты для Киева финансируются за счет средств, выявленных в результате переоценки свободных ресурсов внутри Пентагона (в августе эта сумма по линии Presidential Drawdown Authority (PDA) составляла $6 млрд). Также помощь предоставляется по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины).

PDA используется для оперативного предоставления военной помощи из запасов Пентагона. Также существует программа Foreign Military Financing (FMF, «Иностранное военное финансирование»). Она, как и USAI, предполагает оплату обучения военных, оборудования и консультаций для повышения обороноспособности Украины.

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Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона, американские власти неоднократно предупреждали, что одобренный объем финансирования почти исчерпан. Байден не раз призывал конгрессменов одобрить выделение дополнительной помощи.

Россия осуждает военную поддержку Украины со стороны других стран. Москва заявляла, что это не помешает ей достичь целей военной операции, но лишь приумножит страдания украинского народа.

Теги
Энтони Блинкен Украина военная помощь
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