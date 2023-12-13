Лидер республиканцев исключил одобрение помощи Украине до Рождества

Одобрение проекта о дополнительной помощи Украине для конгресса США «практически невозможно» до Рождества, заявил лидер республиканцев Макконнелл. Байден призвал «не делать подарок» Путину. Москва осуждает помощь Киеву

Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта о дополнительной помощи Украине и финансировании пограничной безопасности до следующего года, принять его до католического Рождества (24 декабря) «практически невозможно», заявил лидер республиканцев в сенате (верхняя палата конгресса) Митч Макконнелл, передает The New York Times.

«Это не значит, что это не важно, — отметил он. — И хотя мы подчеркивали важность границы, я хочу напомнить всем о важности Украины».

Президент США Джо Байден ранее призывал конгрессменов принять законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву до рождественских каникул. В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме после выступления последнего в конгрессе Байден заявил, что сенаторы должны утвердить финансирование Украины до праздников. «Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как они уйдут на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут [президенту России Владимиру] Путину самый большой рождественский подарок, который они только могли ему сделать», — сказал он (цитата по CNN).

Украинский президент перед встречей с Байденом встретился с сенаторами США. В ее ходе он сообщил, что Киев рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет, чтобы увеличить численность своих войск на передовой, рассказал республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер, передает Bloomberg.

Спикер палаты представителей (нижняя палата конгресса) Майк Джонсон подчеркнул, что после выступления Зеленского у конгресса остается много вопросов, в частности, необходима «внятная стратегия» Белого дома по Украине. Республиканец Эрик Шмитт заявил, что речь украинского президента была «все тем же старьем». По словам его коллеги Джерри Морана, Зеленский ясно дал понять, что Украина продолжит сражаться и без дополнительной поддержки США.

Сам Зеленский счел, что встреча в конгрессе прошла в «дружеской и откровенной» атмосфере.

Республиканцы контролируют нижнюю палату конгресса — палату представителей. Они призывают уделить больше внимания в финансировании защите собственных границ США, а не помощи Украине, Израилю и Тайваню, тем самым блокируя запрошенный Байденом и демократами пакет в $160 млрд.

Американские сенаторы не могут согласовать этот проект с сентября, 7 декабря он не смог набрать нужного числа голосов для одобрения. В Вашингтоне предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины закончатся к концу года. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак при этом допускал, что Киев может понести поражение без помощи США. Politico писала, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

Москва осуждает военную помощь Киеву, считая, что тем самым другие страны становятся сторонами конфликта. При этом в Кремле заявляли, что эта поддержка не изменит исхода российской военной операции.