 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лидер республиканцев исключил одобрение помощи Украине до Рождества

Сенатор Макконнелл: конгресс, скорее всего, не одобрит помощь Киеву к Рождеству
Сюжет
Военная операция на Украине
Одобрение проекта о дополнительной помощи Украине для конгресса США «практически невозможно» до Рождества, заявил лидер республиканцев Макконнелл. Байден призвал «не делать подарок» Путину. Москва осуждает помощь Киеву

Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта о дополнительной помощи Украине и финансировании пограничной безопасности до следующего года, принять его до католического Рождества (24 декабря) «практически невозможно», заявил лидер республиканцев в сенате (верхняя палата конгресса) Митч Макконнелл, передает The New York Times.

«Это не значит, что это не важно, — отметил он. — И хотя мы подчеркивали важность границы, я хочу напомнить всем о важности Украины».

Президент США Джо Байден ранее призывал конгрессменов принять законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву до рождественских каникул. В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме после выступления последнего в конгрессе Байден заявил, что сенаторы должны утвердить финансирование Украины до праздников. «Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как они уйдут на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут [президенту России Владимиру] Путину самый большой рождественский подарок, который они только могли ему сделать», — сказал он (цитата по CNN).

Украинский президент перед встречей с Байденом встретился с сенаторами США. В ее ходе он сообщил, что Киев рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет, чтобы увеличить численность своих войск на передовой, рассказал республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер, передает Bloomberg.

Зеленский призвал «быстрее работать» с замороженными российскими активами
Политика

Спикер палаты представителей (нижняя палата конгресса) Майк Джонсон подчеркнул, что после выступления Зеленского у конгресса остается много вопросов, в частности, необходима «внятная стратегия» Белого дома по Украине. Республиканец Эрик Шмитт заявил, что речь украинского президента была «все тем же старьем». По словам его коллеги Джерри Морана, Зеленский ясно дал понять, что Украина продолжит сражаться и без дополнительной поддержки США.

Сам Зеленский счел, что встреча в конгрессе прошла в «дружеской и откровенной» атмосфере.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Республиканцы контролируют нижнюю палату конгресса — палату представителей. Они призывают уделить больше внимания в финансировании защите собственных границ США, а не помощи Украине, Израилю и Тайваню, тем самым блокируя запрошенный Байденом и демократами пакет в $160 млрд.

Американские сенаторы не могут согласовать этот проект с сентября, 7 декабря он не смог набрать нужного числа голосов для одобрения. В Вашингтоне предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины закончатся к концу года. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак при этом допускал, что Киев может понести поражение без помощи США. Politico писала, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

Москва осуждает военную помощь Киеву, считая, что тем самым другие страны становятся сторонами конфликта. При этом в Кремле заявляли, что эта поддержка не изменит исхода российской военной операции.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Конгресс США Рождество помощь Украина Республиканская партия Джо Байден
Материалы по теме
В конгрессе заявили о «нехватке ответов» после выступления Зеленского
Политика
Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине
Политика
WSJ сообщила, что Зеленский столкнется с «жесткой аудиторией» в конгрессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории Спорт, 00:57
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС Политика, 00:40
Лидер республиканцев исключил одобрение помощи Украине до Рождества Политика, 00:34
Президент Гарварда сохранит пост после обвинений в антисемитизме Общество, 00:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Зеленский призвал «быстрее работать» с замороженными российскими активами Политика, 00:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты спрогнозировали удвоение доходов от посуточной аренды к 2026 г. Недвижимость, 00:07
«Траст» не смог вернуть в Россию деньги, взысканные с беглых банкиров Финансы, 00:00
Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам» Политика, 00:00
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 12 дек, 23:43
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 12 дек, 23:33
В Болгарии начался снос памятника Советской армии Политика, 12 дек, 23:32
Охранников московского ТЦ арестовали после поножовщины с барберами Общество, 12 дек, 23:28