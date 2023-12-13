Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву

США приближаются к тому, чтобы потерять способность оказывать Украине военную помощь в ситуации, когда Конгресс не одобряет для нее дополнительного финансирования. Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — сказал он.

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