Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву
Байден: США приближаются к потере способности оказывать помощь Украине
США приближаются к тому, чтобы потерять способность оказывать Украине военную помощь в ситуации, когда Конгресс не одобряет для нее дополнительного финансирования. Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.
«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — сказал он.
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