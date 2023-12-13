 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву

Байден: США приближаются к потере способности оказывать помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

США приближаются к тому, чтобы потерять способность оказывать Украине военную помощь в ситуации, когда Конгресс не одобряет для нее дополнительного финансирования. Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — сказал он.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Джо Байден Украина военная помощь
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Комитет конгресса США одобрил расследование по импичменту Байдена Политика, 02:33
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву Политика, 02:22
Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США Политика, 02:11
Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США Политика, 02:07
Польша выдворила россиянина из-за подозрений в шпионаже Политика, 01:34
В Ростовской области 180 тыс. человек остались без света из-за непогоды Общество, 01:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Думе уточнили срок новых выплат семьям погибших участников спецоперации Политика, 01:12
«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории Спорт, 00:57
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС Политика, 00:40
Лидер республиканцев исключил одобрение помощи Украине до Рождества Политика, 00:34
Президент Гарварда сохранит пост после обвинений в антисемитизме Общество, 00:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15