ЦБ сообщил о новой схеме мошенников с фальшивым приложением Банка России

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Мошенники начали обманывать людей по новым схемам, связанным с обновленными банкнотами номиналом 5 тыс. руб. и фейковым мобильным приложением Центробанка, сообщила пресс-служба регулятора в телеграм-канале.

В Банке России пояснили, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают проверить подлинность наличных денег, в том числе новых пятитысячных купюр. Для проверки они просят установить на телефон официальное приложение Центробанка — «Банкноты Банка России». Но мошенники присылают ссылку на поддельное приложение, которое лишь визуально похоже на официальное.

Через фейковое приложение злоумышленники получают доступ к телефону жертвы и его счетам и похищают с них деньги. Схема позволяет красть средства как онлайн, так и офлайн, отметили в ЦБ.

Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует и доступно на официальном сайте регулятора, однако через него невозможно определить подлинность банкнот, подчеркнули в ЦБ.

По другой схеме, связанной с обновленными купюрами, мошенники под видом работников соцслужб ходят по квартирам и убеждают людей обменивать старые пятитысячные банкноты на новые. Злоумышленники предлагают жертвам фальшивые купюры. «Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом обмена денег», — сообщили в банке.

В ЦБ отметили, что обновленные банкноты номиналом 100 руб. и 5 тыс. руб. будут находиться в обращении параллельно со старыми, и призвали игнорировать предложения об обмене или проверке подлинности купюр.

Обновленные банкноты ввели в обращение 16 октября. В Центробанке сообщили, что новые купюры должны постепенно заместить действующие образца 1997 года. Позднее банк остановил выпуск банкноты в 1 тыс. руб., дизайн которой раскритиковала РПЦ. В регуляторе сообщили, что внешний вид купюры будет доработан.

Летом 2022 года ЦБ представил модернизированную банкноту номиналом 100 руб.