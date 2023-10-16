 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

В РПЦ объяснили купол без креста на новой 1000-рублевой купюре

РПЦ объяснила купол без креста на новой 1000-рублевой купюре
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

К отбору изображений на купюрах нужно подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, где его не должно быть, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Банк России 16 октября представил новую 1000-рублевую купюру, на оборотной стороне которой изображена построенная в XVII веке Дворцовая церковь в Казанском кремле. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На куполе церкви нет креста, потому что она давно не используется как храм.

Здание восстановили в 2002 году.

«Так это же не церковь, это музей», — объяснил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире радио «Говорит Москва».

Он назвал формой кощунства изображения церковных построек без крестов, однако в случае с этой банкнотой «совершенно нет никакой проблемы». «Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — заключил Капшидзе.

РБК направил запрос в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Читайте на РБК Pro
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Миллион незаконченных дел: 12 способов повысить концентрацию
Лидерство как драйвер роста: какие инструменты развивают команду
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist

Банк России 16 октября представил новую банкноту номиналом 1000 руб. На лицевой стороне купюры изображен Нижний Новгород — Никольская башня кремля, слияние Оки и Волги, Центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира. На оборотной стороне — Волга, Музей археологии и этнографии в Уфе, а также Казанский кремль.

Теги
РПЦ ЦБ банкнота новости Владимир Легойда
Материалы по теме
В ЦБ заявили, что не планируют выпускать купюры номиналом ₽10 тыс.
Финансы
ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000
Финансы
ЦБ назвал дату презентации новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства Общество, 18:35
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 18:19
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 18:17
Кулеба призвал мир не отвлекаться от Украины из-за войны в Израиле Политика, 18:07
Сборная России назвала состав на матч с Кенией Спорт, 18:00
В МИД России заявили об обострении конфликта Израиля и ХАМАС Политика, 17:59
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 17:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 17:51
Кнессет эвакуировали из-за обстрела Иерусалима Политика, 17:44
Новостройки в центре Москвы подешевели при росте цен в других округах Недвижимость, 17:42
ХАМАС заявил о ракетных ударах по Тель-Авиву и Иерусалиму Политика, 17:40
Аналитики Альфа-банка назвали самые перспективные дивидендные акции Инвестиции, 17:40
Костомаров рассказал, что дети зовут его «ПапаРобот-3000» Спорт, 17:37
Новак допустил стоимость нефти $100 за баррель в 2035 году Бизнес, 17:36