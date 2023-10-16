В РПЦ объяснили купол без креста на новой 1000-рублевой купюре

Фото: Андрей Любимов / РБК

К отбору изображений на купюрах нужно подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, где его не должно быть, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Банк России 16 октября представил новую 1000-рублевую купюру, на оборотной стороне которой изображена построенная в XVII веке Дворцовая церковь в Казанском кремле. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На куполе церкви нет креста, потому что она давно не используется как храм.

Здание восстановили в 2002 году.

«Так это же не церковь, это музей», — объяснил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире радио «Говорит Москва».

Он назвал формой кощунства изображения церковных построек без крестов, однако в случае с этой банкнотой «совершенно нет никакой проблемы». «Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — заключил Капшидзе.

РБК направил запрос в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Банк России 16 октября представил новую банкноту номиналом 1000 руб. На лицевой стороне купюры изображен Нижний Новгород — Никольская башня кремля, слияние Оки и Волги, Центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира. На оборотной стороне — Волга, Музей археологии и этнографии в Уфе, а также Казанский кремль.