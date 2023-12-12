 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Дело инстаблогеров ,  
0 

Суд продлил на два месяца арест блогеру Аязу Шабутдинову

Суд в Москве продлил на два месяца арест блогеру Аязу Шабутдинову
Сюжет
Дело инстаблогеров

Суд продлил на два месяца арест блогеру Аязу Шабутдинову
Video

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на два месяца, до 16 февраля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на два месяца, а всего до трех месяцев 13 суток, то есть до 16 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Адвокат обвиняемого Никита Апаликов рассказал РБК, что защита намерена обжаловать решение суда. «До настоящего момента в нарушение закона адвокаты так и не получили постановление Мосгорсуда по ранее поданной жалобе на первоначальное избрание меры пресечения», — отметил он. Защита готовится обжаловать в апелляционном порядке продление стражи, а в кассационном — изначальное избрание этой меры, пояснил адвокат.

ТАСС сообщил, что во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении 15 эпизодов мошенничества. По еще 25 заявлениям, написанным на блогера, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Суд арестовал 28 счетов по делу Аяза Шабутдинова
Общество
Аяз Шабутдинов

Аяза Шабутдинова — основателя «технологической образовательной компании для предпринимателей» Like Центра, сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like — задержали 3 ноября в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Ему вменяют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте на РБК Pro
«Новые девяностые»: какие активы сегодня могут принести доход
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
«Колоссальный обвал»: почему инвесторы США ждут новой Великой депрессии
Дай Богл. Как уволенный менеджер основал инвестфонд с $7 трлн активов

По данным следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых Like Центр, создавал у клиентов его бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб.

Шабутдинов вину не признает, сейчас он находится в СИЗО. Блогер назвал свой арест недоразумением и «нездоровым сигналом» бизнесу.

Защита просила назначить блогеру домашний арест либо внести залог в размере 4,1 млн руб. Но 22 ноября Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда об аресте Шабутдинова. 6 декабря суд арестовал средства на 28 счетах блогера для возмещения ущерба от мошенничества.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Аяз Шабутдинов блогеры арест мошенничество суд новости

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Суд арестовал 28 счетов по делу Аяза Шабутдинова
Общество
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера Аяза Шабутдинова
Бизнес
Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 16:31
Как производят подсолнечное масло РБК и Благо, 18:54
Крупнейший мобильный оператор Украины назвал причину масштабного сбоя Технологии и медиа, 18:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 18:43
«Алания» назначила нового главного тренера Спорт, 18:39
Эксперты ВШЭ представили исследование посетителей выставки «Россия» Life, 18:37
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 18:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США и Канада добавили в санкционные списки десятки людей и компаний Политика, 18:22
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 18:20
Футболиста ЦСКА номинировали на звание лучшего молодого игрока мира Спорт, 18:15
Верховный суд разъяснил, когда дом не может быть снесен как самострой Недвижимость, 18:14
Суд продлил на два месяца арест блогеру Аязу Шабутдинову Общество, 18:12
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:08
Биржа KuCoin выплатит $22 млн по иску и прекратит работу в штате Нью-Йорк Крипто, 18:06