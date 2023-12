Суд продлил на два месяца арест блогеру Аязу Шабутдинову

Video

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на два месяца, до 16 февраля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на два месяца, а всего до трех месяцев 13 суток, то есть до 16 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Адвокат обвиняемого Никита Апаликов рассказал РБК, что защита намерена обжаловать решение суда. «До настоящего момента в нарушение закона адвокаты так и не получили постановление Мосгорсуда по ранее поданной жалобе на первоначальное избрание меры пресечения», — отметил он. Защита готовится обжаловать в апелляционном порядке продление стражи, а в кассационном — изначальное избрание этой меры, пояснил адвокат.

ТАСС сообщил, что во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении 15 эпизодов мошенничества. По еще 25 заявлениям, написанным на блогера, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Аяза Шабутдинова — основателя «технологической образовательной компании для предпринимателей» Like Центра, сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like — задержали 3 ноября в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Ему вменяют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых Like Центр, создавал у клиентов его бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб.

Шабутдинов вину не признает, сейчас он находится в СИЗО. Блогер назвал свой арест недоразумением и «нездоровым сигналом» бизнесу.

Защита просила назначить блогеру домашний арест либо внести залог в размере 4,1 млн руб. Но 22 ноября Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда об аресте Шабутдинова. 6 декабря суд арестовал средства на 28 счетах блогера для возмещения ущерба от мошенничества.