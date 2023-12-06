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Дело инстаблогеров ,  
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Суд арестовал 28 счетов по делу Аяза Шабутдинова

Прокуратура Москвы: суд арестовал 28 счетов по делу блогера Аяза Шабутдинова
Сюжет
Дело инстаблогеров
В деле блогера Аяза Шабутдинова о мошенничестве появился новый фигурант — гендиректор компании, продававшей обучающие курсы. Его объявили в розыск, а 28 счетов, принадлежащих блогеру и его соучастнику, арестовали
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Суд арестовал денежные средства на 28 счетах по делу блогера Аяза Шабутдинова для возмещения ущерба от мошенничества. Об этом сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Из 28 арестованных счетов, открытых в разных банках, 17 принадлежат Шабутдинову, остальные — его 35-летнему соучастнику, которого привлекли в качестве обвиняемого по делу. Мужчине удалось скрыться, его объявили в розыск.

Соучастника на время отстранили от должности исполнительного директора автономной некоммерческой организации и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

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Бизнес

Аяз Шабутдинов — основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like, следует из данных на его сайте.

Шабутдинова задержали 3 ноября в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Ему вменяют восемь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он не признал вину.

По данным следствия, блогер вместе с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых Like Центр, создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб.

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На следующий день его отправили в СИЗО. Защита просила назначить блогеру домашний арест либо внести залог в размере 4,1 млн руб. Однако 22 ноября Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда об аресте Шабутдинова. Блогер назвал свой арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
прокуратура Москва арест счетов блогеры Аяз Шабутдинов

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