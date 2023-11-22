Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера Аяза Шабутдинова

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Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда об аресте обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Шабутдинова отправили в СИЗО 4 ноября, он проведет под арестом один месяц и 13 суток. Защита просила назначить блогеру домашний арест либо внести залог в размере 4,1 млн руб. Сам Шабутдинов также просил его не арестовывать, учитывая, что у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения.

Прокуратура, в свою очередь, настаивала, что Шабутдинов может скрыться, поскольку у него есть гражданство другой страны и несколько виз. Как ранее заявили в МВД, блогер имеет паспорт гражданина Сент-Люсии и недвижимость в ОАЭ.

Шабутдинову вменяют восемь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он не признал вину.

По данным следствия, блогер вместе с партнерами от имени юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Блогер предлагал купить тренинги, вебинары и курсы, утверждая, что это поможет клиентам начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

В прокуратуре сообщили, что услугами Шабутдинова на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб. воспользовались восемь человек. Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб.