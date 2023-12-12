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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о просьбе законодателей Европы к США одобрить помощь Киеву

Reuters: сотня европейских законодателей попросят США одобрить помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Более сотни высокопоставленных представителей европейских органов законодательной власти собираются направить письмо конгрессменам США с просьбой одобрить военную помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Письмо подписали законодатели как минимум из 17 европейских стран, включая Германию, Францию, Италию, Польшу и Ирландию. Они планируют направить просьбу на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

В частности, письмо подписал председатель комитета по иностранным делам правительства Германии Михаэль Рот и его коллега из Италии Джулио Тремонти. Они заявили, что «военные расходы выросли по всей Европе, однако американская военная помощь имеет решающее, неотложное значение».

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Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

При этом спикер палаты представителей (контролируется демократами) Майк Джонсон выразил уверенность, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. По данным Politico, у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

В декабре в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак предупредил, что отсутствие помощи создает опасность, что наступление Вооруженных сил Украины придется остановить и «будет большой риск проиграть эту войну».

7 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США не может пообещать Киеву дальнейшее финансирование из-за ситуации в конгрессе. Он добавил, что проблема — в позиции «небольшого числа республиканцев», которые «хотят держать в заложниках эту помощь».

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Российские власти критикуют поставки западного вооружения Киеву. Министр обороны Сергей Шойгу еще в ноябре заявил о поражении Украины несмотря на поставки вооружений со стороны Запада.

Теги
Евросоюз военная помощь Украина США Конгресс США
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