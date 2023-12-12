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Военная операция на Украине ,  
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FT сообщила о «разломе» между стратегиями военных и офиса Зеленского

FT: между офисом Зеленского и командованием ВСУ произошел разлом из-за оптимизма
Сюжет
Военная операция на Украине
Оптимистичные сообщения Киева помогли в начале конфликта, но теперь стали мешать получению западной помощи и мотивации украинцев, которые видят разрыв с реальным положением дел, пишет FT. Собеседники призвали «снять розовые очки»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua )

Президент Украины ежедневно обращается к народу для поддержания оптимизма внутри страны и за рубежом, но на фоне слабеющей поддержки со стороны Запада и отсутствия военных успехов, такая коммуникационная стратегия создает разлом между офисом президента и командованием ВСУ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Если мы будем настроены пессимистично, можно ожидать, что [люди] прекратят развивать свой бизнес на Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу», — объяснил стратегию офиса президента один из чиновников на условиях анонимности.

С этим подходом не согласна советник и представитель экс-главы Минобороны Ирина Золотарь. Она признала, что сначала стратегия оптимизма сработала, помогая украинцам «поверить в себя», но теперь это формирует сбивающий с толку нарратив, в котором «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел».

«Чтобы общество не строило воздушных замков и сняло розовые очки <...> необходимо перестать бояться говорить правду. Что победа дастся с трудом, что это марафон, долгий и изнурительный», — сказала Золотарь и добавила, что нынешний подход заставляет задаваться западные страны вопросом, почему они должны тратить деньги своих налогоплательщиков, если Украина постоянно якобы «близка к победе».

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Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

Собеседники из командования указали, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах приводит к падению мотивации среди украинцев и западных партнеров. Один из источников издания напомнил о статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назвавшего военную ситуацию тупиковой; со слов источника, многие украинцы были удивлены этим заявлением, а некоторые западные лидеры звонили в Киев с вопросом, не склоняются ли теперь украинцы к возвращению к переговорам.

В качестве примера негативного эффекта от чрезмерного оптимизма в информационной повестки FT приводит ситуацию с Бахмутом (Артемовск). Украинские власти регулярно употребляли фразы «крепость Бахмут» и «несокрушимый Бахмут», однако подобные сообщения исчезли за несколько дней до взятия города российскими войсками (произошло к концу мая 2023-го), а Зеленский так официально и не признал отступление из Бахмута.

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Один из источников отметил, что такой подход скрывал «невероятный уровень истощения, <...> напряженность и сомнения» Украины из-за боев за Бахмут. Новости о реальной ситуации все равно просочились благодаря «сарафанному радио».

Зеленский поспорил с Залужным о тупике в конфликте с Россией
Политика
Владимир Зеленский

В начале декабря с критикой в отношении уровня достоверности официальной информации выступил киевский мэр Виталий Кличко. Он публично поддержал главнокомандующего Залужного и отметил, что тот сказал правду, которую не хотят слышать. «Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», — сказал Кличко.

Российский президент Владимир Путин называл победу России неизбежной. «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — считает он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина Валерий Залужный оптимизм
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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