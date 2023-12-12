 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Экс-посол США назвал Нетаньяху угрозой для Израиля

Экс-посол США Индик: желание Нетаньяху остаться у власти опасно для Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представляет угрозу для Израиля из-за своего желания остаться у власти, заявил бывший посол США в Израиле Мартин Индик.

«Его решимость остаться у власти любой ценой представляет собой явную и реальную опасность для Израиля», — написал Индик на своей странице в соцсети X (прежнее название — Twitter). Экс-посол высказал мнение, что Нетаньяху следовало уйти в отставку.

Индик также раскритиковал израильского премьера из-за его разногласий с президентом США Джо Байденом. Бывший посол подчеркнул, что Вашингтон — это «единственный друг Израиля в этом кризисе».

NYT узнала, что Нетаньяху «закрывал глаза» на поддержку ХАМАС Катаром
Политика
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани

Ранее The New York Times сообщила, что Нетаньяху не просто знал, что Катар ежемесячно отправляет «миллионы долларов» в сектор Газа, что помогало поддерживать власть ХАМАС, но и поощрял такие выплаты. По данным издания, премьер и другие израильские официальные лица надеялись, что поступление средств в сектор Газа поможет сохранить мир и стабильность в регионе. Они также были уверены, что у ХАМАС нет ни желания, ни возможности начать крупную кампанию против Израиля.

Кроме того, The New York Times выяснила, что израильские чиновники получили данные о планах ХАМАС начать атаку на Израиль более чем за год до 7 октября. Однако они стали и далее считать нападение маловероятным.

После нападения ХАМАС на Израиль в Соединенных Штатах по просьбе израильских властей поставили Израилю оружие и пообещали оказывать дальнейшую поддержку. Кроме того, Пентагон «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля» отправил в восточную часть Средиземного моря два авианосца и их ударные группы, а также подводную лодку.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

9 декабря США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, из-за чего документ не был принят. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд объяснил это тем, что авторы резолюции (ОАЭ) не включили в документ формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

Теги
Биньямин Нетаньяху посол США
Материалы по теме
Госдеп США решил продать Израилю боеприпасы без одобрения конгресса
Политика
Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за войны в Газе
Политика
США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Минтруд выступил против найма уехавших россиян Общество, 05:05
В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе Технологии и медиа, 04:55
Экс-посол США назвал Нетаньяху угрозой для Израиля Политика, 04:24
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
МВФ предупредил о новой холодной войне и уничтожении свободной торговли Экономика, 04:16
Кабмин денонсировал соглашение о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону Политика, 03:54
Премьера Британии попросили стать Черчиллем в деле помощи Украине Политика, 03:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МВФ оценил идею изъять замороженные на Западе российские активы Экономика, 03:29
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20
«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсировать инвестиции в Россию Бизнес, 02:56
Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке Общество, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине Политика, 02:33
FT сообщила о «разломе» между стратегиями военных и офиса Зеленского Политика, 02:22