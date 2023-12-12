Экс-посол США назвал Нетаньяху угрозой для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представляет угрозу для Израиля из-за своего желания остаться у власти, заявил бывший посол США в Израиле Мартин Индик.

«Его решимость остаться у власти любой ценой представляет собой явную и реальную опасность для Израиля», — написал Индик на своей странице в соцсети X (прежнее название — Twitter). Экс-посол высказал мнение, что Нетаньяху следовало уйти в отставку.

Индик также раскритиковал израильского премьера из-за его разногласий с президентом США Джо Байденом. Бывший посол подчеркнул, что Вашингтон — это «единственный друг Израиля в этом кризисе».

Ранее The New York Times сообщила, что Нетаньяху не просто знал, что Катар ежемесячно отправляет «миллионы долларов» в сектор Газа, что помогало поддерживать власть ХАМАС, но и поощрял такие выплаты. По данным издания, премьер и другие израильские официальные лица надеялись, что поступление средств в сектор Газа поможет сохранить мир и стабильность в регионе. Они также были уверены, что у ХАМАС нет ни желания, ни возможности начать крупную кампанию против Израиля.

Кроме того, The New York Times выяснила, что израильские чиновники получили данные о планах ХАМАС начать атаку на Израиль более чем за год до 7 октября. Однако они стали и далее считать нападение маловероятным.

После нападения ХАМАС на Израиль в Соединенных Штатах по просьбе израильских властей поставили Израилю оружие и пообещали оказывать дальнейшую поддержку. Кроме того, Пентагон «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля» отправил в восточную часть Средиземного моря два авианосца и их ударные группы, а также подводную лодку.

9 декабря США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, из-за чего документ не был принят. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд объяснил это тем, что авторы резолюции (ОАЭ) не включили в документ формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.