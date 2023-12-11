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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NYT узнала, что Нетаньяху «закрывал глаза» на поддержку ХАМАС Катаром

NYT: Нетаньяху долгое время «закрывал глаза» на поддержку ХАМАС Катаром
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Биньямин Нетаньяху «закрывал глава» на катарские деньги, поступающие в сектор Газа, поскольку рассчитывал, что не слишком сильный, но и не слишком слабый ХАМАС сохранит мир и не станет атаковать Израиль, выяснила NYT
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

В течение многих лет правительство Катара ежемесячно отправляло в сектор Газа «миллионы долларов», которые поддерживали власть ХАМАС, однако власти Израиля «закрывали глаза» на эти платежи, пишет The New York Times.

По данным газеты, платежи Катара, хотя и «якобы секретные», были широко известны и обсуждались в израильских средствах массовой информации в течение многих лет. Источники NYT рассказали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не только терпел эти выплаты, но и поощрял их».

По их словам, во время встреч с официальными лицами из Катара главе «Моссада» Дэвиду Барни был задан неофициальный вопрос о том, хочет ли Тель-Авив продолжения этих выплат, на что Барни ответил «да», поскольку такая политика была согласована с Нетаньяху. «Разрешение на выплаты — миллиарды долларов примерно за десятилетие — было авантюрой Нетаньяху, рассчитывавшего, что постоянный приток денег поддержит мир в Газе», — говорится в статье.

Как отмечает NYT, деньги из Катара предназначались для гуманитарных целей, таких как выплата зарплат и покупка топлива для поддержания работы электростанции. Вместе с этим, по данным газеты, эти выплаты были частью решений израильских политических лидеров, офицеров армии и разведки, которые основывались на принципиально ошибочной оценке того, что ХАМАС не был заинтересован в крупномасштабном нападении и не был способен на него.

Помимо этого, пишет газета, израильская разведка давно установила, что Катар использует другие каналы для тайного финансирования военного крыла ХАМАС, однако не предпринимала серьезных мер для борьбы с таким финансированием. Катар подобные обвинения неоднократно отвергал.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Катар после начала войны Израиля и ХАМАС неоднократно призывал стороны вернуться за стол переговоров, а также активно выступал в качестве посредника между конфликтующими сторонами. С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня, достижение которого также стало возможным благодаря посредничеству Катара.

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В итоге удалось обменять более 200 заложников, однако 1 декабря израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС. ЦАХАЛ обвинил палестинскую группировку в нарушении режима прекращения огня. Перемирие продержалось неделю.

10 декабря начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о начале краха системы управления ХАМАС в секторе Газа. «Я вижу достижения каждый день. Мы видим каждый день все больше и больше убитых террористов, все больше и больше террористов ранены, и в последние дни мы видим, как террористы сдаются», — сказал Халеви.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Катар ХАМАС финансирование сектор Газа
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