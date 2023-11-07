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Bloomberg узнал название прибывшей на Ближний Восток атомной подлодки США

Bloomberg: США отправили в Персидский залив атомную подлодку «Флорида»
Атомная подводная лодка США &laquo;Флорида&raquo;
Атомная подводная лодка США «Флорида» (Фото: US Navy / Global Look Press)

США отправили в район Персидского залива атомную подводную лодку «Флорида», таким образом они «демонстрируют силу по сдерживанию Ирана», сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей американского Минобороны.

Накануне, 6 ноября, Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) США сообщило о прибытии в зону его ответственности на Ближнем Востоке атомной подлодки класса «Огайо».

Подлодки класса «Огайо» способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Однако «Флорида» в 2006 году была переоборудована в подводную лодку с крылатыми ракетами. По данным Минобороны США, при постройке «Флорида» была оснащена баллистическими ракетами «Трайдент», сейчас у нее на вооружении находятся 154 крылатых ракеты «Томагавк».

Прибытие «Флориды» в Персидский залив указывает на усилия Пентагона, чтобы отговорить Иран от совершения атак на Израиль, который ведет войну с палестинской группировкой ХАМАС, или новых атак на американские базы в Ираке и Сирии, пишет Bloomberg.

В начале октября США отправили восточную часть Средиземного моря свой самый дорогой ($13 млрд) авианосец «Джеральд Форд» с кораблями сопровождения. Позже в регион отправили еще один авианосец — «Дуайт Эйзенхауэр».

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Теги
атомная подлодка США Персидский залив Иран
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