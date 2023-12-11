Чехия предложила странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов
Чехия предлагает ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по шенгенской зоне, заявил глава чешского МИДа Ян Липавский на встрече министров иностранных дел стран ЕС.
По его словам, пока обсуждение по вопросу принятия 12-го пакета санкций не продвинулось, но Прага поддерживает его.
«Мы предложили собственный компонент [для включения] в санкционный режим. Речь идет об ограничениях на поездки по зоне Шенгенского соглашения для российских дипломатов и членов их семей. Тем не менее, это не является частью 12 пакета», — сказал Липавский (цитата по ТАСС).
О том, что Евросоюз обсуждает предложение Чехии ограничить передвижения российских дипломатов, в ноябре писала The Financial Times. Однако, по данным издания, дискуссия все еще находится на ранней стадии, и вряд ли ограничения будут включены в ближайший санкционный пакет.
Прага предложила, чтобы российские дипломаты получали визы, позволяющие перемещаться только в пределах принимающей страны. Помимо этого, предлагается принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать.
Ранее Чехия жаловалась, что потенциальные «российские разведчики» уклоняются от слежки благодаря свободному перемещению по шенгенской зоне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение ограничить передвижения российских дипломатов в ЕС является очередной антироссийской глупостью, которая затруднит их работу.
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