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Политика ,  
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Nikkei узнал об отказе властей Японии ввести налог на оборону

Nikkei: правительство Японии не будет повышать налог для поддержки обороны
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Правительство Японии и правящая Либерально-демократическая партия не будут вводить повышение налогов для поддержки оборонного бюджета в план налоговой реформы на 2024 финансовый год, сообщило издание Nikkei со ссылкой на источники.

Сейчас власти страны склоняются к тому, чтобы отложить повышение налогов в 2025 году и ввести его в 2026-м или позже.

Задержка стабильного финансирования оборонного бюджета, сумма которого составила около 43 трлн иен ($295 млрд) на пять лет, может помешать наращивать военный потенциал Японии, отметили в Nikkei.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить финансирование на укрепление обороны, необходимое, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности». По его словам, страна столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности, согласно которой страна может наносить контрудары для предупреждения атак. Власти страны пообещали придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону», и «не становиться военной державой».

После этого в МИД России заявили, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, в том числе обретения ударного потенциала.

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Теги
Япония Фумио Кисида налоги национальная оборона

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

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