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В Токио заявили о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой

Кисида: Япония столкнулась с самой серьезной угрозой со времен Второй мировой
Премьер Японии заявил, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, и выразил обеспокоенность из-за совместных полетов ВС России и Китая
Фумио Кисида&nbsp;на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио, Япония
Фумио Кисида на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио, Япония (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить финансирование на укрепление обороны страны, необходимое, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг страны, сообщает NHK.

Кисида выступил перед военнослужащими воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио. По словам премьера, страна сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, это происходит на фоне совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем (летом ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая в шестой раз с начала 2019 года провели совместное патрулирование в этом районе, а также в западной части Тихого океана).

«Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры». Мы будем укреплять нашу обороноспособность», — пообещал Кисида. Япония приступит к разработке ракет на случай необходимых контратак в случае нападения на страну.

К 2027 году Воздушные силы самообороны будут переименованы в Воздушно-космические, передает Bloomberg.

В конце августа AP сообщило, что Минобороны Японии попросило в 2024 году увеличить военный бюджет почти на 12%, или до рекордных 7,7 трлн иен ($52,5 млрд) из-за растущих угроз со стороны Китая и КНДР. Средства планируют направить в том числе на строительство двух кораблей, оснащенных современными радарами и крылатыми ракетами большой дальности. Всего с 2023 до 2027 года страна планирует направить на оборону 43 трлн иен ($315 млрд), что примерно на 56% больше по сравнению с предыдущими пятью годами. Если план одобрят, это выведет страну на третье место по военным расходам — после США и Китая, отмечает агентство.

В декабре прошлого года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности, согласно которой страна может наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак. При этом страна пообещала придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону», и «не становиться военной державой», отмечается в нем (отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции). В МИД России посчитали, что Токио занимается «беспрецедентным наращиванием» военной мощи.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Япония оборона Безопасность Фумио Кисида
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