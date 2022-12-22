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МИД увидел в стратегии Японии «беспрецедентное наращивание» военной мощи

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Обновленные доктрины по безопасности и обороне Японии свидетельствуют о том, что Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, в том числе на обретение ударного потенциала, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

По словам Марии Захаровой, японский премьер-министр Фумио Кисида отказывается от стратегии мирного развития страны, которая декларировалась предыдущими поколениями политиков, и возвращается «на рельсы безудержной милитаризации». Как считает дипломат, следствием такого изменения станут новые вызовы безопасности и напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Такое же понимание видим и в обостренной реакции соседних государств на нынешний поворот японской военной доктрины», — добавила Захарова.

16 декабря Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Изменения коснулись трех документов — Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. Согласно новым положениям, передает агентство Associated Press, Япония может совершать «контрудары» для предупреждения вражеских ударов. Фумио Кисида назвал возможность нанесения ответного удара незаменимым средством сдерживания и «серьезным изменением в послевоенной политике безопасности Японии».

Помимо этого Япония решила удвоить военные расходы на оборону, увеличив их к 2027 году примерно до 2% ВВП страны — это 43 трлн иен ($320 млрд). Как считает эксперт по обороне из Университета Кейо Кен Джимбо, многие японцы поддержали увеличение расходов на национальную оборону из-за растущего влияния Китая, спецоперации на Украине и страха перед чрезвычайной ситуацией на Тайване.

Согласно выдержкам из документа, который приводит Kyodo, Токио сталкивается с «самой тяжелой и сложной ситуацией с безопасностью» со времен Второй мировой войны. Как ранее отметил Retures, обновленная стратегия национальной безопасности Японии предполагает крупнейшее наращивание военной мощи страны в послевоенное время. При этом Япония обещает придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону».

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