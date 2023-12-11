СВР сообщила об обсуждении Западом необходимости замены Зеленского

Сергей Нарышкин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Высокопоставленные официальные лица западных стран все чаще обсуждают необходимость заменить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро.

«Поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — заявил он (цитата по ТАСС).

Среди возможных преемников Зеленского рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, главу администрации Андрея Ермака, экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича и мэра Киева Виталия Кличко. По оценкам разведсообщества США, такая необходимость может возникнуть уже в скором времени, передает российская спецслужба.

В ноябре The Economist писал о нарастающем внутреннем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик наступления. Издание утверждало, что отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные».

По данным «Страна.ua», украинский лидер хотел бы провести президентские выборы, но его офис «хочет добиться гарантий того, что главком не пойдет на выборы».

В то же время глава офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк заверяли, что между Зеленским и Залужным нет раскола, у них единая позиция по вопросу военных действий.

В начале декабря опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ Залужному, чем президенту Зеленскому, который начал терять с июля 2023 года.

Снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», комментировал результаты соцопроса киевский мэр Кличко.