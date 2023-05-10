Ушедший с Fox News ведущий анонсировал шоу в Twitter

Ушедший с Fox News ведущий Такер Карлсон анонсировал свое шоу в Twitter

Бывший ведущий шоу на Fox News Такер Карлсон анонсировал выход своей программы в Twitter.

«Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет», — сообщил он в видеообращении в этой соцсети. Публикацию он подписал словами «мы вернулись».

Такер отметил, что Twitter остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова.

Владелец соцсети Илон Маск, комментируя заявление Карлсона, подчеркнул, что с ним не подписывали никаких соглашений, так что на экс-телеведущего распространяются все правила, что и на всех создателей контента в Twitter.

«Вознаграждения означают подписки и долю дохода от рекламы (скоро), которая зависит от количества подписчиков и просмотров рекламы, связанных с контентом», — написал Маск на своей странице, выразив надежду, что многие также захотят последовать примеру Карлсона.

Такер Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Это шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. 24 апреля на сайте Fox News было размещено заявление, в котором говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.

Карлсон критиковал действия администрации президента США Джо Байдена. В июне прошлого года он заявил, что Вашингтон намеренно подталкивает Евросоюз к введению эмбарго на импорт российской нефти. В апреле этого года, на фоне активного разбирательства в отношении Трампа по делу о фальсификации документов, он взял интервью у экс-президента. В конце апреля Карлсон заявил, что Украина терпит неудачи в ходе боевых действий.