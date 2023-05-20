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В США предложили выдвинуть в президенты уволенного Fox News Карлсона

В США предложили выдвинуть в президенты уволенного Fox News ведущего Такера Карлсона
В рекламной кампании Комитета политического действия, выступающий за выдвижение кандидатуры экс-ведущего Fox News Такера Карлсона на выборах, утверждается, что Карлсон «побьет» президента Джо Байдена во время дебатов

Комитет политического действия (PAC), выступающий за выдвижение кандидатуры бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона на президентских выборах, начал рекламную кампанию, в ней утверждается, что Карлсон «побьет» нынешнего американского лидера Джо Байдена во время дебатов, пишет The Hill.

Комитет Tucker PAC еще в конце апреля подал документы в Федеральную избирательную комиссию США, вскоре после увольнения Карлсона с телеканала.

«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов им стать», — говорится в рекламе. «Такер Карлсон остроумен, резок и высмеивает всякую чушь», — утверждает Tucker PAC, финансируемый бывшим кандидатом в конгресс от штата Техас и спонсором Республиканской партии Крисом Экстромом.

Экстром признал, что знает Карлсона «смутно». По его словам, к нему обратились с предложением сформировать комитет еще до того, как Fox News уволил ведущего, но тогда он подумал, что это невозможно. Сейчас он считает выдвижение Карлсона «реалистичным», так как, по его мнению, кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рон Десантис не могут «удовлетворять в полной мере».

Сам экс-ведущий Fox News не раз отвергал идею баллотироваться на пост президента. Он шутил, что мог бы пойти на это, если бы он был «последним человеком на земле», напоминает издание.

Ведущий Такер Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Это шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC.

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Fox News в конце апреля объявил об уходе Карлсона. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как телеканал заключил мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems по иску о клевете. Поводом для разбирательства стали заявления о фальсификации результатов президентских выборов, которые в эфире делали адвокаты Трампа. Fox News должен выплатить истцу $787,5 млн. Карлсон называл экс-президента «демонической силой». Он также критиковал действия администрации Байдена.

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Елена Чернышова
Fox News ведущий президентские выборы США
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