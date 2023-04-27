Уволенный с Fox News ведущий рассказал о запретных темах в медиа США

Карлсон заявил, что в американских медиа не разрешается обсуждать темы, которые определяют будущее. Дебаты, которые идут в СМИ страны сейчас, он назвал «глупыми» и «неуместными»

Такер Карлсон (Фото: Reuters)

В американских СМИ не освещаются некоторые темы, поскольку они запрещены к обсуждению в медиа, заявил Такер Карлсон, бывший ведущий телеканала Fox News, который был уволен 24 апреля. Об этом он рассказал в видеообращении, размещенном в его Twitter-аккаунте.

Среди этих тем он перечислил демографические изменения, национальные ресурсы, гражданские свободы, развитие науки. По его словам, это вопросы, «которые определяют будущее», но обсуждение их «не разрешено в американских медиа». Это происходит по воле обеих политических партий Соединенных Штатов и их доноров, отметил Карлсон.

Кроме того, журналист заявил, что «дебаты», которые сейчас идут в СМИ страны, «невероятно глупы», «совершенно неуместны» и «ничего не значат». Он считает, что через пять лет о них даже не вспомнят.

Упоминать ситуацию с Fox News экс-ведущий не стал. В конце обращения он заявил «Скоро увидимся».

Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Она была одним из наиболее популярных шоу на американском телевидении и опережала по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC, отмечал NBC News. В заявлении Fox News говорилось, что решение об уходе Карлсона было принято по соглашению журналиста и руководства канала.

Ведущий неоднократно критиковал действия американской администрации. В июне прошлого года он заявил, что она намеренно подталкивает Евросоюз к введению эмбарго на импорт российской нефти; в апреле этого говорил о неудачах, которые терпит Украина в ходе боевых действий и «панике» США в связи с этим.

Кроме того, Карлсон проходил свидетелем по делу между Fox News и поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете из-за информации о фальсификации результатов выборов. В ходе расследования стало известно, что Карлсон называл экс-президента США Дональда Трампа «демонической силой» и говорил, что «страстно» ненавидит ее.