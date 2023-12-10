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Военная операция на Украине ,  
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Американский сенатор заявил, что Украине придется уступить территории

Американский сенатор Вэнс: Украине придется уступить часть территорий России
Сюжет
Военная операция на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Украине придется уступить часть территорий для завершения конфликта с Россией, такое мнение высказал американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) на телеканале CNN.

«По вопросу Украины все знают, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается вернуться к границам 1991 года, нелепа, никто в нее не верил», — сказал он.

Вэнс также выступил против финансирования Украины, по его словам, прошлые пакеты помощи не привели к окончанию боевых действий.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хочет мира, однако не пойдет на него «любой ценой» и не согласна на заморозку конфликта. Он отмечал, что украинцы не будут «отдавать свои земли», а одним из условий, при которых возможны переговоры, называл возвращение к границам страны 1991 года.

Россия требует признать «новые территориальные реалии»: Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что склонить Москву на переговоры на условиях Киева «абсолютно нереалистично».

В начале декабря «Страна.ua» опубликовала результаты соцопроса группы «Рейтинг», согласно которому почти половина украинцев (44%) заявили о готовности к компромиссам на мирных переговорах с Россией, примерно то же число респондентов (48%) выступили за продолжение боевых действий.

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Ранее в США заявили, что решение по поводу переговоров с Россией должна принимать сама Украина.

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