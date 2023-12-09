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Общество ,  
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после стрельбы в Брянске

Минздрав: двух подростков после стрельбы в брянской школе прооперировали
Обстановка на месте стрельбы в Брянске, 7 декабря 2023 г.
Обстановка на месте стрельбы в Брянске, 7 декабря 2023 г. (Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости)

Двоим подросткам, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска и которых эвакуировали в Москву, провели хирургические операции, оба в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне», — рассказал Кузнецов.

Еще трое пострадавших, которые проходят лечение в Брянске, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для их жизни нет, уточнил помощник главы Минздрава.

После стрельбы в брянской гимназии возбудили дело о халатности
Общество
Фото:Надежда Михеева / ТАСС

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. Погибли два человека, включая стрелявшую девочку (она покончила с собой), пострадали пять подростков.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней «подшучивали».

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 УК). Были задержаны отец школьницы, заместитель директора гимназии, глава ЧОПа и сотрудница охраны.

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Теги
Брянск Брянская область стрельба Минздрав пострадавшие

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