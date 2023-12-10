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Общество ,  
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Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестовали на два месяца

Суд арестовал отца устроившей стрельбу в брянской гимназии ученицы
Дмитрий&nbsp;Афанаскин
Дмитрий Афанаскин (Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области)

Советский районный суд Брянска заключил под стражу Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Афанаскина обвиняют в небрежном хранении оружия (ч. 2 ст. 224 УК) и доведении до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК). Суд по просьбе следствия отправил его под арест до 7 февраля 2024 года, постановление пока не вступило в законную силу.

По версии следствия, мужчина допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, которое позднее школьница пронесла в школу, а также жестоко обращался с ней и «систематически унижал ее человеческое достоинство». Ранее мужчина признал вину по первому обвинению, однако он отрицает доведение дочери до самоубийства.

Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства
Общество
Дмитрий&nbsp;Афанаскин

Стрельбу в гимназии № 5 открыла 14-летняя ученица восьмого класса. Утром 7 декабря она пришла на урок биологии с помповым ружьем и начала стрелять в одноклассников — убила одну школьницу, ранила пятерых, а затем покончила с собой. Девочка стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежащего ее отцу, которое принесла в школу в тубусе.

Ранее суд отправил под домашний арест на два месяца замдиректора гимназии Ларису Католикову. Ее обвинили в халатности — со входа в гимназию убрали металлодетектор, поэтому восьмиклассница смогла пронести оружие.

Теги
Брянская область суд стрельба в школе заключение под стражу

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