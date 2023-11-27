 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Fox News узнал о задержании захватчиков танкера у побережья Йемена

Fox News: американские военные задержали захватчиков танкера у побережья Йемена

Американские военные при поддержке Военно-морских сил Японии задержали людей, захвативших танкер Central Park в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, танкер под флагом Либерии, перевозивший фосфорную кислоту, захватили пять вооруженных боевиков неподалеку от побережья Сомали. Они не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. Американский миноносец Mason, находившийся в восточной части Средиземного моря, получил сигнал бедствия с Central Park.

Боевики, не сумев добраться до экипажа танкера, на лодке попытались доплыть до Йемена. Американские военные, прибывшие на сигнал бедствия, направились за ними, делая предупредительные выстрелы в воздух. Перехватить боевиков помог японский эсминец.

Хуситы решили топить все израильские корабли
Политика
Корабль ВМС Израиля замеченый в районе Красного моря&nbsp;1 ноября 2023 года

Боевиков задержали и допросили. Представитель компании Zodiac — оператора танкера — сообщил Fox News, что в результате нападения экипаж, судно и груз не пострадали.

Два высокопоставленных американских чиновника заявили Fox News, что после задержания боевиков группировка хуситов в Йемене выпустила две баллистические ракеты в сторону эсминца Mason. Ракеты упали в Аденском заливе.

Zodiac Maritime Ltd входит в компанию Ofer Global, которую возглавляет бизнесмен израильского происхождения Эяль Офер.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
Теги
танкер Йемен США Япония задержание
Материалы по теме
Хуситы обещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Политика
ВМС США убедились, что танкер у берегов Йемена находится в безопасности
Политика
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер с россиянами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:33
Дептранс попросил москвичей отложить поездки из-за непогоды Общество, 07:33
Шторм выбросил сухогруз на мель у набережной Анапы Общество, 07:26
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 07:10
Fox News узнал о задержании захватчиков танкера у побережья Йемена Политика, 07:08
Навес на ₽2,6 трлн. Как на рынок акций повлияет переезд компаний в Россию Pro, 07:00
Власти проработают ликвидацию «кладбищ» кораблей по всей стране Бизнес, 07:00
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Четверть россиян пожаловались на гендерную дискриминацию на работе Life, 07:00
В ВСУ заявили о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией Политика, 06:56
Минфин увеличит лимит финансирования льготной ипотеки для банков Финансы, 06:56
NYT узнала, что Байден пропустит климатический саммит с мировыми лидерами Политика, 06:31
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:22
Авианосная группа США «Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив Политика, 06:16
В России резко вырос спрос на «многостаночников» Экономика, 06:00