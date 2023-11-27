Fox News узнал о задержании захватчиков танкера у побережья Йемена

Американские военные при поддержке Военно-морских сил Японии задержали людей, захвативших танкер Central Park в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, танкер под флагом Либерии, перевозивший фосфорную кислоту, захватили пять вооруженных боевиков неподалеку от побережья Сомали. Они не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. Американский миноносец Mason, находившийся в восточной части Средиземного моря, получил сигнал бедствия с Central Park.

Боевики, не сумев добраться до экипажа танкера, на лодке попытались доплыть до Йемена. Американские военные, прибывшие на сигнал бедствия, направились за ними, делая предупредительные выстрелы в воздух. Перехватить боевиков помог японский эсминец.

Боевиков задержали и допросили. Представитель компании Zodiac — оператора танкера — сообщил Fox News, что в результате нападения экипаж, судно и груз не пострадали.

Два высокопоставленных американских чиновника заявили Fox News, что после задержания боевиков группировка хуситов в Йемене выпустила две баллистические ракеты в сторону эсминца Mason. Ракеты упали в Аденском заливе.