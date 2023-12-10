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Политика ,  
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Венесуэла сообщила о планах провести встречу «высокого уровня» с Гайаной

Венесуэла сообщила о планах провести встречу «высокого уровня» с Гайаной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился на предложение провести встречу «высокого уровня» с властями Гайаны по поводу ситуации вокруг провинции Эссекибо, сообщил МИД страны. Провести переговоры ему предложили Бразилия и Сент-Винсент и Гренадины.

В ведомстве рассказали, что Мадуро провел телефонные разговоры с бразильским президентом Лулой да Силвой и премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. «В ходе этих бесед было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Гайаной, о которой будет объявлено в ближайшие дни, <...> Венесуэла одобряет предложение и готова провести встречу», — говорится в заявлении МИДа.

Бразилия и Сент-Винсент и Гренадины поддерживают территориальные притязания Венесуэлы на провинцию Эссекибо, отметили в ведомстве. При этом во время телефонных разговоров Лула и Гонсалвес сообщили о стремлении сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн «зоной мира». В венесуэльском МИД подчеркнули, что государства выступают против вмешательства в конфликт третьих стран.

Мадуро также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Генсек пообещал содействовать прямому диалогу между Венесуэлой и Гайаной.

Мадуро подписал указы о включении части Гайаны в состав Венесуэлы
Политика

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением.

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

В начале декабря Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы после прошедшего в Венесуэле референдума по вопросу Эссекибо. По официальным результатам, 95% участников высказались за присоединение нового региона.

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Карибские страны созвали экстренное заседание из-за Венесуэлы и Гайаны
Политика
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / File Photo / Reuters

Гайана отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности. Президент страны Ирфаан Али назвал заявление Мадуро о создании военной базы «прямой угрозой» и предупредил, что силы страны находятся в состоянии «боевой готовности».

Бразилия на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной направила дополнительные военные подразделения к границе с двумя странами.

6 декабря Венесуэла мобилизовала армию. После этого Мадуро подписал указы, которые фактически включают Эссекибо в состав Венесуэлы. Первый указ предполагает создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекибо.

Теги
Венесуэла Гайана Эссекибо Бразилия ООН Николас Мадуро

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