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Дипломата Канады вызвали в МИД России из-за решения конфисковать Ан-124

МИД России выразил демарш канадскому дипломату из-за намерения Оттавы конфисковать Ан-124
Самолет Ан-124
Самолет Ан-124 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Заместителя главы дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД России, ему выразили демарш из-за намерения Оттавы конфисковать самолет Ан-124. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо конфисковать Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр», и передать его Украине в МИДе назвали «циничным воровством». «Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов и подло взятого в заложники», — заявили в ведомстве.

Канадскому дипломату заявили, что действия Оттавы будут иметь «самые серьезные последствия» для российско-канадских отношений, которые по вине Трюдо «находятся на грани обрушения».

Премьер Канады пообещал передать Украине самолет Ан-124 «Руслан» 10 июня во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве. Воздушное судно задержали в феврале 2022 года после приземления в аэропорту Пирсон в Торонто. Российский посол в Канаде Олег Степанов говорил, что лайнер перевозил тесты на коронавирус из Китая и был зафрахтован канадским правительством.

Ан-124 приземлился в Торонто за два часа до того, как власти объявили о закрытии неба для российских авиакомпаний. В Оттаве заявили, что «самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения».

Компания «Волга-Днепр», владеющая самолетом, в апреле 2022 года попала под санкции Оттавы и потеряла доступ к четырем арендованным самолетам Ан-124. Тогда же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил передачу лайнера Киеву.

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Теги
Канада МИД демарш Ан-124 конфискация
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