После стрельбы в брянской школе задержали завхоза и обвинили ее в халатности

Завхоз Лариса Католикова отвечала за работу металлодетекторов. Как отмечали в прокуратуре, они были убраны, и потому ученица смогла пронести в школу ружье. Погибла одна школьница, стрелявшая покончила с собой. Еще пятеро ранены

Лариса Католикова (Фото: Лариса Католикова / VK)

В Брянске после стрельбы в гимназии № 5, где погибли два человека, задержали заместителя директора Ларису Католикову, ее обвиняют в халатности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, а также телеграм-каналы «112» и Baza.

«По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии № 5 Лариса Католикова, задержание прошло вчера вечером», — рассказал источник агентства. По его словам, речь идет об обвинении по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание по ней — лишение свободы до семи лет).

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что открывшая стрельбу восьмиклассница школы смогла пронести оружие, так как имевшийся в заведении металлодетектор «со входа был убран».

Как пишет «112», 51-летняя Католикова как замдиректора по административно-хозяйственной работе (завхоз) отвечала за организацию мер безопасности в школе.

По данным телеграм-канала, у Католиковой злокачественная опухоль, на ее иждивении находятся пожилые родители, а сын женщины проходит службу в зоне спецоперации.

Стрельба произошла 7 декабря. С оружием в школу пришла 14-летняя ученица. Она произвела выстрелы из помпового ружья в своих одноклассников. В результате погибли две школьницы (одна из них стрелявшая), еще пять человек пострадали. После случившегося СК завел дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

На следующий день были задержаны отец девочки, а также гендиректор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный и сотрудница охраны Галина Черткова. Как писал SHOT, в отношении них заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц (ст. 238).



Baza передала, что в отношении отца школьницы возбуждены два уголовных дела — по статьям УК о небрежном хранении оружия (ст. 224) и доведении до самоубийства (ст. 110). О возбуждении дела против него по 224-й статье также сообщал источник «Известий».