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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве начали снос памятника офицеру Николаю Щорсу

Памятник советскому военному Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Киевская городская государственная администрация
Фото: Киевская городская государственная администрация

В Киеве начали демонтаж памятника Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, сообщили в киевской городской администрации.

Перед этим, как уточнили киевские власти, с монумента сняли охранный статус. В администрации предупредили, что для демонтажа сложной конструкции памятника может потребоваться перекрыть движение по бульвару Шевченко.

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Фото:Smig / wikipedia.org

12 ноября 2022 года экспертный совет Минкультуры рекомендовал демонтировать памятник Щорсу. Его предложили перенести в «определенное Киевской городской государственной администрацией место».

Николай Щорс был офицером Русской императорской армии, а во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии. Погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР) около села Белошицы (сейчас Житомирская область Украины). Памятник Щорсу установили в Киеве в 1954 году.

22 марта украинский министр культуры Александр Ткаченко предложил убрать только часть памятника Щорсу — саму фигуру военного, который сидит на коне. «Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь», — отметил он.

В начале мая 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия».

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Теги
Украина Киев памятник снос памятников СССР
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