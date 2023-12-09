В Киеве начали снос памятника офицеру Николаю Щорсу

Фото: Киевская городская государственная администрация

В Киеве начали демонтаж памятника Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, сообщили в киевской городской администрации.

Перед этим, как уточнили киевские власти, с монумента сняли охранный статус. В администрации предупредили, что для демонтажа сложной конструкции памятника может потребоваться перекрыть движение по бульвару Шевченко.

12 ноября 2022 года экспертный совет Минкультуры рекомендовал демонтировать памятник Щорсу. Его предложили перенести в «определенное Киевской городской государственной администрацией место».

Николай Щорс был офицером Русской императорской армии, а во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии. Погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР) около села Белошицы (сейчас Житомирская область Украины). Памятник Щорсу установили в Киеве в 1954 году.

22 марта украинский министр культуры Александр Ткаченко предложил убрать только часть памятника Щорсу — саму фигуру военного, который сидит на коне. «Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь», — отметил он.

В начале мая 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия».