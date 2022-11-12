На Украине рекомендовали демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
В Великобритании умер основатель группы The Clash Кит Левен Общество, 00:14
Как ЕС закупил 100 млрд куб. м СПГ и обогнал Китай. Инфографика Экономика, 00:00
Попали в «группу смерти». Каковы перспективы россиян на Итоговом турнире Спорт, 00:00
Бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом на авиашоу в Далласе Политика, 12 ноя, 23:51
Прототип героя Тома Хэнкса фильма «Терминал» умер в аэропорту Парижа Общество, 12 ноя, 23:46
Как вы справляетесь со стрессовой обстановкой. Тест РБК и Stada, 12 ноя, 23:40
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 18 м/с Общество, 12 ноя, 23:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Украине рекомендовали демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве Политика, 12 ноя, 23:06
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 12 ноя, 22:52
Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ Политика, 12 ноя, 22:49
Митрополит Тихон увидел возможность мира на Украине «по воле Божьей» Политика, 12 ноя, 22:25
Зеленский назвал адом бои в Донбассе Политика, 12 ноя, 22:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 12 ноя, 22:03
Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия Политика, 12 ноя, 21:54
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине рекомендовали демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве

Экспертный совет минкультуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал демонтировать в Киеве памятники Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и Николаю Ватутину в Мариинском парке. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Памятник Николаю Щорсу поручено перенести в «определенное Киевской городской государственной администрацией место». А памятник Николаю Ватутину с сохранением декора перенести в музейное пространство.

Кроме того, украинский Минкульт рекомендовал городской администрации создать рабочую группу с привлечением специалистов и ученых для изучения вопроса эксгумации и последующего перезахоронения останков Ватутина.

Сам министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что послу завершения боевых действий в Мариинском парке будут проводится археологические и эксгумационные исследования на предмет различных захоронений.

Николай Щорс был офицером Русской императорской армии, а во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии. Погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР) около села Белошицы (ныне Житомирская область Украины). Памятник Щорсу был установлен в Киеве в 1954 году. 

Генерал Николай Ватутин в годы Великой отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. В феврале 1944 года получил ранение у села Милятин в Ровенской области Украины. В апреле того же года он погиб от полученных ран. В 1948 году в Киеве на могиле генерале был установлен памятник работы Евгения Вучетича. В 1965 году Ватутину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Читайте на РБК Pro
Сила камбалы: как худеть прямо за компьютером без фитнеса и диет
Фото: Yuriko Nakao / Reuters «Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Фото: Spencer Platt / Getty Images Цена конфликта: как изменилась внешняя торговля России после 24 февраля
Фото: Mohawk Careers / YouTube С пола до потолка: как неверие в рецессию сделало американца миллиардером
Фото: Shutterstock Как мобилизация изменила расклад сил на Wildberries. Рейтинг продавцов
Фото: David McNew / Getty Images В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что мешает увольнять сотрудников, которые вредят бизнесу
Фото: Shutterstock «Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Теги
Украина Киев памятник Минкульт Украины демонтаж
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Житомире демонтировали памятник Пушкину конца XIX века
Политика
Власти пообещали памятник Стремоусову и улицу его имени в Херсоне
Политика
В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter