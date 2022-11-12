На Украине рекомендовали демонтировать памятники Щорсу и Ватутину в Киеве

Экспертный совет минкультуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал демонтировать в Киеве памятники Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и Николаю Ватутину в Мариинском парке. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Памятник Николаю Щорсу поручено перенести в «определенное Киевской городской государственной администрацией место». А памятник Николаю Ватутину с сохранением декора перенести в музейное пространство.

Кроме того, украинский Минкульт рекомендовал городской администрации создать рабочую группу с привлечением специалистов и ученых для изучения вопроса эксгумации и последующего перезахоронения останков Ватутина.

Сам министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что послу завершения боевых действий в Мариинском парке будут проводится археологические и эксгумационные исследования на предмет различных захоронений.

Николай Щорс был офицером Русской императорской армии, а во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии. Погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР) около села Белошицы (ныне Житомирская область Украины). Памятник Щорсу был установлен в Киеве в 1954 году.

Генерал Николай Ватутин в годы Великой отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. В феврале 1944 года получил ранение у села Милятин в Ровенской области Украины. В апреле того же года он погиб от полученных ран. В 1948 году в Киеве на могиле генерале был установлен памятник работы Евгения Вучетича. В 1965 году Ватутину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.