В Киеве предложили снести памятник Щорсу, оставив коня

В Киеве предложили снести памятник Щорсу, но оставить коня, на котором он сидит

Вопрос о сносе памятника рассматривается уже несколько лет. Как заявил министр культуры Украины, один из вариантов — убрать скульптуру Щорса, оставив «выдающуюся художественную» лошадь, на которой он сидит

Памятник Николаю Щорсу в Киеве (Фото: Эдуард Котляков / ТАСС)

Власти Украины рассматривают несколько вариантов сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. Об этом заявил украинский министр культуры Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина».

Среди предложений — убрать фигуру Щорса, оставив коня, на котором он сидит.

«Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь <...> Лошадь же хорошая», — заявил Ткаченко.

Он отметил, что пока судьба памятника не решена, поскольку нельзя просто потребовать перенести скульптуру, это будет решаться в том числе с городскими властями.

Вопрос о сносе памятника Щорсу рассматривается уже давно — по сообщениям с сайта Киевской городской рады, как минимум с 2016 года. В ноябре прошлого года экспертный совет Минкульта поддержал идею о демонтаже и переносе памятника, куда — должна решить администрация украинской столицы.

В начале февраля Минкульт согласовал снос памятников генералу Николаю Ватутину и летчику Валерию Чкалову в Киеве, но вопрос с памятником Щорсу остался неясным. Ведомство требует у властей Киева согласования с ним официального проекта демонтажа памятника, отмечает «Страна».

Памятник Щорсу находится на бульваре Тараса Шевченко. Монумент открыли в 1954-м — в год 300-летия воссоединения России и Украины. В 2009 году он получил статус памятника национального значения. До революции на этом месте располагался памятник графу Алексею Бобринскому.

Памятники Ватутину и Чкалову были снесены сразу после принятия решения Минкультом. Их решили перенести в Музей авиации. В других городах Украины также сносят памятники, связанные с историей СССР и Российской империи. Например, в Одессе в конце прошлого года демонтировали памятник основателям города (императрице Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину) и полководцу Александру Суворову.