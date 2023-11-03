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В Риге снесли памятник советскому академику Мстиславу Келдышу

В Риге демонтировали памятник советскому ученому, академику Мстиславу Келдышу
Фото: Smig / wikipedia.org
Фото: Smig / wikipedia.org

В Риге демонтировали памятник советскому ученому в области математики и механики, академику Мстиславу Келдышу. Об этом сообщает LETA cо ссылкой на Рижскую думу.

Решение о сносе памятника Келдышу Рижская дума приняла 18 октября. После демонтажа монумент перевезли на склад Рижского агентства памятников.

Мстислав Келдыш — советский ученый в области прикладной математики и механики, академик, один из идеологов советской космической программы. Президент Академии наук СССР (1961–1975 годы), трижды Герой соцтруда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий.

Келдыш родился в Риге в 1911 году. В 1915 году он вместе с семьей переехал в Москву. После его смерти в 1978 году в Риге установили памятник Келдышу. Монумент находился у городского канала напротив главного здания Латвийского университета.

После начала российской военной операции на Украине в странах Прибалтики начали сносить памятники, которые связаны с Россией, Российской империей и СССР, и переименовывать улицы, названные в честь россиян. Так, например, в октябре 2022 года в городе Кярдла на острове Хийумаа в Эстонии демонтировали памятник советским защитникам острова и вывезли его в военный музей.

В апреле 2023 года Рижская дума решила демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, установленный в парке Кронвалда в центре Риги, и переместить его в другое место. В посольстве России в Латвии назвали это «трусливой выходкой местных русофобов».

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Теги
Рига Латвия памятник снос памятников академик ученые
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