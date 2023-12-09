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Политика ,  
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США осудили обстрел посольства в Ираке

Госдеп: США осуждают обстрел посольства в Ираке и требуют провести расследование

Власти США осудили обстрел своего посольства в столице Ирака Багдаде и призвали расследовать инцидент, сообщил Госдепартамент.

В произошедшем Вашингтон обвинил Тегеран. «Многие связанные с Ираном ополченцы, которые свободно действуют в Ираке, угрожают безопасности и стабильности Ирака, нашего персонала и наших партнеров в регионе. Премьер-министр [Ирана Мухаммед Шиа] ас-Судани справедливо назвал эти нападения терактами», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны атаковали три военные базы США в Ираке и Сирии
Политика
Фото:Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

В Ираке и Сирии после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС участились атаки на американские военные базы. 9 ноября авиабазу в Иракском Курдистане, где размещены американские военные, атаковали два беспилотника-камикадзе. Позже, 3 декабря, Al Mayadeen и Al Hadath сообщили об ударе беспилотником по американской военной базе в аэропорту Эрбиля. Вашингтон неоднократно заявлял о поддержке Израиля.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с ас-Судани и заявил, что Ирак должен соблюдать взятые на себя обязанности по защите американских военных баз и преследовать тех, кто на них нападает.

Утром 8 декабря район в Багдаде, где находится посольство США, попал под ракетный обстрел. В окрестностях дипмиссии были слышны взрывы, а в самом здании сработала сигнализация.

Теги
Иран Ирак США Госдепартамент США

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