Блинкен призвал Ирак преследовать за нападения на базы США в стране

Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и заявил, что Ирак должен соблюдать взятые на себя обязанности по защите американских военных баз, расположенных на территории страны, и преследовать тех, кто на них нападает. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите всех объектов, на которых размещаются военнослужащие США, а также преследовать ответственных за атаки на американских военнослужащих в Ираке», — говорится в сообщении ведомства.

С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились.

В октябре американская база Айн аль-Асад на западе Ирака несколько дней подряд подвергалась обстрелам. В ночь на 20 октября базу атаковали дроны и ракеты, внутри были слышны многочисленные взрывы, на следующий день ее атаковали два беспилотника. К 25 октября силы США в Ираке подверглись нападениям десять раз за неделю.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал атаки на военные базы «небольшими по масштабу», но «тревожными и опасными». Он отметил, что в результате атак в Сирии и Ираке несколько американских военных получили легкие ранения. В настоящее время в Ираке остаются около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — еще около 900.

1 декабря американскую базу в сирийской провинции Хасеке обстреляли ракетами. По данным источника Al Ayum TV, объект атаковали отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака». Как уточнил портал Al Rasheed Media, по базе четыре раза ударили ракетами реактивной системы залпового огня «Град». Американские средства ПВО перехватили их «без потерь».