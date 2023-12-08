Shafaq сообщил об обстреле района посольства США в Багдаде

Район в Багдаде, где расположено посольство США, попал под ракетный обстрел, сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

Обстрел, по словам источника, произошел рано утром 8 декабря. В окрестностях дипмиссии были слышны взрывы, а в самом здании сработала сигнализация, сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, район близ посольства обстреляли несколькими ракетами, пишет Shafaq.

В Ираке и Сирии в последнее время участились атаки на американские военные базы. Так, 9 ноября авиабазу в Иракском Курдистане, где размещены американские военные, атаковали два беспилотника-камикадзе, сообщал Kurdaw. По данным издания, после взрыва огонь перекинулся на склад топлива. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака». Reuters писал, что в тот день американские силы в Ираке подверглись атакам три раза.

3 декабря Al Mayadeen и Al Hadath сообщили об ударе беспилотником по американской военной базе в аэропорту Эрбиля.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и заявил, что Ирак должен соблюдать взятые на себя обязанности по защите американских военных баз, расположенных на территории страны, и преследовать тех, кто на них нападает.