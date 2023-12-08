 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Shafaq сообщил об обстреле района посольства США в Багдаде

Shafaq: район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Район в Багдаде, где расположено посольство США, попал под ракетный обстрел, сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

Обстрел, по словам источника, произошел рано утром 8 декабря. В окрестностях дипмиссии были слышны взрывы, а в самом здании сработала сигнализация, сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, район близ посольства обстреляли несколькими ракетами, пишет Shafaq.

США сообщили о запуске из Ирака 15 ракет по базе в Сирии
Политика
Фото: Scott Olson / Getty Images

В Ираке и Сирии в последнее время участились атаки на американские военные базы. Так, 9 ноября авиабазу в Иракском Курдистане, где размещены американские военные, атаковали два беспилотника-камикадзе, сообщал Kurdaw. По данным издания, после взрыва огонь перекинулся на склад топлива. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака». Reuters писал, что в тот день американские силы в Ираке подверглись атакам три раза.

3 декабря Al Mayadeen и Al Hadath сообщили об ударе беспилотником по американской военной базе в аэропорту Эрбиля.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и заявил, что Ирак должен соблюдать взятые на себя обязанности по защите американских военных баз, расположенных на территории страны, и преследовать тех, кто на них нападает.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого
Теги
Ирак Багдад Посольство США обстрел

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
США сообщили о запуске из Ирака 15 ракет по базе в Сирии
Политика
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Политика
Блинкен призвал Ирак преследовать за нападения на базы США в стране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 07 дек, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 07 дек, 16:50
Госдума упростила процедуру перевода жилья в нежилое помещение Недвижимость, 09:08
Купить взглядом: как биометрия меняет сферу услуг Дискуссионный клуб, 09:00
Астронавты нашли потерянный в космосе помидор Технологии и медиа, 08:53
«Худшее позади?»: каким будет 2024 год для экономики США — The Economist Pro, 08:53
«Полиметалл», «Норникель» и цены на нефть: дайджест инвестора Инвестиции, 08:52
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:49
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 08:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Microsoft нашла фейковые видео звезд Голливуда о «наркомании Зеленского» Политика, 08:37
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл» Pro, 08:34
«Уникальный момент трансформации». Чем вызван бум IPO и продолжится ли он Инвестиции, 08:30
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:25
Минтранс доработал поправки о борьбе с «эффектом кенгуру» Общество, 08:25
Десять примеров контраварийного опыта езды РБК и Ингосстрах, 08:12
В Москве на фиолетовой ветке метро человек упал на пути Общество, 08:12