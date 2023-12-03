Al Mayadeen сообщил об ударе беспилотника по военной базе США в Ираке

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар беспилотником по американской военной базе в аэропорту Эрбиля, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

Удар назвали ответом на преступления в секторе Газа. Есть ли пострадавшие или повреждения — не уточняется.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и заявил, что Ирак должен соблюдать взятые на себя обязанности по защите американских военных баз, расположенных на территории страны, и преследовать тех, кто на них нападает.