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Политика ,  
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Al Mayadeen сообщил об ударе беспилотника по военной базе США в Ираке

Al Mayadeen: беспилотник нанес удар по военной базе США в Ираке

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар беспилотником по американской военной базе в аэропорту Эрбиля, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

Удар назвали ответом на преступления в секторе Газа. Есть ли пострадавшие или повреждения — не уточняется.

Блинкен призвал Ирак преследовать за нападения на базы США в стране
Политика

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и заявил, что Ирак должен соблюдать взятые на себя обязанности по защите американских военных баз, расположенных на территории страны, и преследовать тех, кто на них нападает.

Теги
Ирак США военная база
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