Премьер Украины обвинил власти Киева в подтоплении метро

Городские власти виноваты в подтоплении киевского метрополитена, после которого закрыли шесть станций на юге синей ветки, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей «синей» ветки столичного метро. Это окажет непосредственное влияние на безопасность киевлян», — написал премьер в телеграм-канале. Он уточнил, что метрополитен используют не только как транспортную линию, но и как бомбоубежище.

Шмыгаль поручил провести 9 декабря заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Там, помимо глав нескольких министерств, ждут мэра Киева Виталия Кличко «с детальным докладом».

8 декабря в киевском метро произошел размыв между станциями «Теремки» и «Демиевская». Издание «Страна.ua» сообщило, что причиной стала разгерметизация тоннеля. Это могло произойти в том числе из-за нарушения техники безопасности при строительстве. Киевский горсовет сообщил, что движение поездов закроют на полгода. Кличко прибыл на место размыва. Он отметил, что движение поездов на участке было приостановлено, так «безопасность всегда остается на первом месте».

Кличко несколько раз конфликтовал с властями, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной одного из инцидентов стала гибель людей, которые не смогли попасть в закрытое бомбоубежище в Киеве. «Страна.ua» сообщила в июне о совещаниях в офисе Зеленского по вопросу отставки Кличко. Зеленский тогда заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что «может быть нокаут». Президент уволил глав четырех районов Киева и объявил выговор Кличко.