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«Страна» узнала о совещаниях в офисе Зеленского по поводу отставки Кличко

«Страна.ua»: в офисе Зеленского прошли несколько совещаний по поводу отставки Кличко
Между Кличко и офисом Зеленского возник конфликт после гибели людей из-за закрытого укрытия в Киеве. Источник «Страны» сообщил, что на Банковой обсуждают отставку мэра, но какое-либо решение еще не принято
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли несколько совещаний на тему отставки мэра Киева Виталия Кличко, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевсовете.

Собеседник издания напомнил, что главу украинской столицы обещают снять с поста уже четыре года, и окончится ли отставкой обсуждение вопроса сейчас, еще неясно. Однако он отметил, что Зеленский, говоря 12 июня о подготовке неких решений относительно ответственных за безопасность людей, имел в виду именно Кличко.

«Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему. <...> Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой (там находится офис Зеленского. — РБК), наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне», — заявил источник «Страны».

По его данным, среди кандидатов на пост киевского мэра — экс-глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, министр стратегической промышленности Александр Камышин и бывший куратор нацпроекта «Большая стройка» Юрий Голик.

Кличко является мэром Киева с 2014 года, последний раз он был переизбран на этот пост в 2020 году с результатом более 50% голосов.

Источник издания в партии «Слуга народа» отмечал, что однозначного решения по поводу Кличко пока нет, но для увольнения нужны, вероятно, более «жесткие залеты». Нынешний конфликт между мэром и руководством страны возник после гибели в начале июня людей из-за падения обломков в Деснянском районе Киева — люди не смогли попасть в закрытое бомбоубежище.

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Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что «нужно, чтобы местные власти включали голову». Он пообещал, что голову «поставят на место» и допустил, что «может быть нокаут». «Страна» отмечает, что эти слова могли быть намеком на боксерское прошлое Кличко.

Мэр в ответ на это заявил, что ответственность за гибель людей лежит не только на нем, но и на главах районных администраций, которых назначает президент. Он также обвинял их в том, что выделенные из бюджета деньги на организацию укрытий были освоены только на 10%.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в начале июня сообщил, что половина из проверенных в Киеве бомбоубежищ не готовы к использованию.

 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Виталий Кличко Киев отставка
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