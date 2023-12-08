 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Часть киевского метро затопило

В Киеве закрыли шесть станций метро после подтопления тоннелей
Власти Киева закрыли шесть станций метро. По данным «Страна.UA», произошла разгерметизация тоннеля, и вода полилась на рельсы. Восстановительные работы продлятся около шести месяцев
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Киевском метрополитене произошел размыв между станциями «Теремки» и «Демиевская». Об этом сообщает киевская городская госадминистрация (КГГА) в телеграм-канале.

Из соображения безопасности киевские власти закрыли шесть станций на юге синей ветки. По данным «Страна.UA», произошла разгерметизация тоннеля, и вода полилась на рельсы метро. По данным издания, среди возможных причин затопления рассматриваются нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве туннеля, активность реки Лыбедь, плавуны.

«Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений», — говорится в сообщении администрации.

Мэр города Виталий Кличко прибыл на место размыва в тоннеле, на станцию метро «Демиевская». Он отметил, что движение поездов на участке было приостановлено, так «безопасность всегда остается на первом месте».

На Украине, в Румынии и Молдавии сообщили о последствиях непогоды
Общество
Непогода в Одесской области Украины

В связи с происшествием власти города запустили дублирующие маршруты наземного транспорта. По словам Кличко, всего запустят 77 автобусов и 20 троллейбусов.

«По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев», — добавила КГГА.

Читайте на РБК Pro
«Медовый месяц» релокации закончен: как жить за границей после него
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
Купите незнакомцу чашку кофе: как проверить бизнес-идею почти бесплатно

Ранее 8 декабря киевская городская военная администрация сообщила, что в результате осадков и низкой температуры в столице Украины на дорогах появилась гололедица и снег. Для устранения последствий непогоды привлекли более 420 единиц техники и более 4,5 тыс. человек.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина Киев метрополитен станции размыв

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
На Украине, в Румынии и Молдавии сообщили о последствиях непогоды
Общество
Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии
Политика
Politico узнала, что Киев находится «на мели»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 16:42
Разработчик «Р7-Офис» подвел предварительные итоги 2023 года Пресс-релиз, 19:53
Кино и кадры: что говорят эксперты о будущем искусственного интеллекта Тренды, 19:52
Эксперты обсудили тренды рынка цифровых финансовых активов Отрасли, 19:52
В России выпустили почтовую марку с Жириновским Политика, 19:51
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 19:47
Как будет развиваться рынок больших данных в России Тренды, 19:44
Часть киевского метро затопило Общество, 19:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Запреты или свобода выбора: что эффективнее для общественного здоровья Тренды, 19:34
СБУ заочно предъявила Артему Жоге обвинения Политика, 19:33
Воздухостроение: что ждет рынок дронов Тренды, 19:31
«Цифра брокер» принудительно сконвертирует доллары Гонконга 26 декабря Инвестиции, 19:30
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 19:24
Вице-президент «Нижфарма» — о главных трендах на рынке БАДов Тренды, 19:23
Подведены итоги Всероссийского конкурса массового рационализаторства Пресс-релиз, 19:20