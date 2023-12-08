Часть киевского метро затопило

В Киеве закрыли шесть станций метро после подтопления тоннелей

Власти Киева закрыли шесть станций метро. По данным «Страна.UA», произошла разгерметизация тоннеля, и вода полилась на рельсы. Восстановительные работы продлятся около шести месяцев

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Киевском метрополитене произошел размыв между станциями «Теремки» и «Демиевская». Об этом сообщает киевская городская госадминистрация (КГГА) в телеграм-канале.

Из соображения безопасности киевские власти закрыли шесть станций на юге синей ветки. По данным «Страна.UA», произошла разгерметизация тоннеля, и вода полилась на рельсы метро. По данным издания, среди возможных причин затопления рассматриваются нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве туннеля, активность реки Лыбедь, плавуны.

«Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений», — говорится в сообщении администрации.

Мэр города Виталий Кличко прибыл на место размыва в тоннеле, на станцию метро «Демиевская». Он отметил, что движение поездов на участке было приостановлено, так «безопасность всегда остается на первом месте».

В связи с происшествием власти города запустили дублирующие маршруты наземного транспорта. По словам Кличко, всего запустят 77 автобусов и 20 троллейбусов.

«По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев», — добавила КГГА.

Ранее 8 декабря киевская городская военная администрация сообщила, что в результате осадков и низкой температуры в столице Украины на дорогах появилась гололедица и снег. Для устранения последствий непогоды привлекли более 420 единиц техники и более 4,5 тыс. человек.