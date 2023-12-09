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Общество ,  
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Вильфанд пообещал москвичам потепление с метелями

Вильфанд: с 11 декабря в Москву придет потепление, но с метелями

На следующей неделе в столицу придет потепление, однако москвичи не смогут насладиться им в полной мере из-за ветра и снега, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с начала следующей недели, 11 декабря, температура, которая все же останется ниже нормы, начнет повышаться: ночью ожидается до -10 градусов, а днем — от -3 до -9 градусов.

«Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, прогнозируются снег, ветер 7-12 м/с, метели», — сообщил Вильфанд. Больших снегопадов не ожидается, однако, отметил он, из-за метелей сугробы вырастут почти до полуметра. «Обычно такая высота бывает только в конце зимы за счет накопления осадков за весь период», — подчеркнул синоптик.

В Москве выпало рекордное с 1980 года количество осадков
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В начале зимы высота снежного покрова в столице достигла «небывалых величин»,  3 декабря за сутки выпало около 25-30% месячной нормы осадков. Ночь на 5 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы, тогда температура достигла -12,9 градусов, а уже на следующий день в Подмосковье зафиксировали -21,8 градус.

Теги
Москва Погода Роман Вильфанд

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