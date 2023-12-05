Ночь на 5 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ночь на 5 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Обещанные морозы начинают свое шествие по центральным областям Европейской России. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы», — написал Леус. По его словам, минимальная температура достигла минус 12,9 градуса. До этого самая холодная ночь была 22 ноября, тогда метеостанция зафиксировала минус 9,5 градуса.

3 декабря снегопад в Москве побил суточный рекорд для этого дня, установленный более 40 лет назад. К 18:00 в столице выпало 10 мм осадков — на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

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4 декабря столичное управление МЧС предупредило, что в Москве в период с 5 по 9 декабря ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может упасть на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Для борьбы с морозами в МЧС призвали носить многослойную одежду, не оголять на улице лицо и заходить греться в помещения.

Ночью 4 декабря Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра. В Подмосковье также распространили желтый уровень из-за снега, гололедицы и ветра.