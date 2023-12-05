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Общество ,  
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Ночь на 5 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве

В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ночь на 5 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Обещанные морозы начинают свое шествие по центральным областям Европейской России. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы», — написал Леус. По его словам, минимальная температура достигла минус 12,9 градуса. До этого самая холодная ночь была 22 ноября, тогда метеостанция зафиксировала минус 9,5 градуса.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

3 декабря снегопад в Москве побил суточный рекорд для этого дня, установленный более 40 лет назад. К 18:00 в столице выпало 10 мм осадков — на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

Ночь на 5 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве
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4 декабря столичное управление МЧС предупредило, что в Москве в период с 5 по 9 декабря ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может упасть на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Для борьбы с морозами в МЧС призвали носить многослойную одежду, не оголять на улице лицо и заходить греться в помещения.

Ночью 4 декабря Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра. В Подмосковье также распространили желтый уровень из-за снега, гололедицы и ветра.

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Теги
Погода Москва «Фобос» мороз

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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