Синоптик заявил о небывалом количестве выпавшего в Москве снега

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В Москве за минувшие сутки выпало около 25–30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, высота снежного покрова в столице достигла «небывалых величин». «Если вчера на ВДНХ было 19 см, то сегодня к утру это, скорее всего, уже 30-сантиметровые сугробы, что более чем в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы (норма — 7 см)», — пояснил он.

Специалист добавил, что подобного снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо повторились рекорды 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годы). Точные данные по высоте сугробов станут известны после 9:00, сообщил Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале накануне написал, что 3 декабря снегопад в Москве побил суточный рекорд для этого дня, установленный более 40 лет. К 18:00 в столице выпало 10 мм осадков — на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. По его словам, больше всего осадков выпало в центре города.

В тот же день Тишковец в разговоре с РБК предупредил, что в Москву и область вслед за аномальными снегопадами придут сибирские морозы. С 6 декабря и до конца недели, 10 декабря, ожидается температура от минус 15 до минус 20 градусов ночью и минус 10–15 градусов днем. Холоднее всего будет в ночь на 8 декабря — тогда столбики термометров могут опуститься до минус 17–22 градусов, а днем — до минус 11–16 градусов, что на 10–15 градусов ниже положенной климатической нормы.

Тишковец назвал это «аномально холодной температурой». Однако таких показателей недостаточно для того, чтобы побить рекорд 1896 года — тогда температура опустилась до минус 29 градусов, отметил он.