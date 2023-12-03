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В Москве выпало рекордное с 1980 года количество осадков

Синоптик Леус: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков с 1980 года
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Снегопад в Москве 3 декабря побил суточный рекорд для этого дня, установленный больше 40 лет назад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году», — написал он в телеграм-канале. Синоптик добавил, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 мск, поскольку снег продолжает идти. По словам Леуса, больше всего осадков, 11 мм, выпало в центре Москвы и в подмосковном Долгопрудном.

В Москве выпало рекордное с 1980 года количество осадков
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Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что с полудня 3 декабря до утра 4 декабря может выпасть до 16 мм осадков — это треть месячной нормы, тогда сугробы вырастут с 19 до 28 см и будут в четыре раза выше обычного. Тишковец отметил, что такого снежного покрова не было последние 19 лет.

В Главном управлении МЧС по столице москвичей предупредили о метели, ветре с порывами до 16 м/с, а также гололедице и снежных заносах. В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что снегоуборочная техника в городе работает в усиленном режиме. Когда снегопад завершится, там пообещали очистить от снега и наледи крыши, выступающие элементы фасадов зданий, желоба и водостоки.

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Погода «Фобос» осадки рекордное количество
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