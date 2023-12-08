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Финансы ,  
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В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Райффайзенбанка наблюдается сбой
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой. При попытках нескольких корреспондентов РБК открыть его приложение показывает только белый экран.

«Вход в мобильное приложение сейчас может работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к сервисам «Райффайзен Онлайн» в полном объеме», — сообщили РБК в банке.

В приложении Райффайзенбанка сбой происходил в конце сентября. Тогда клиенты банка сталкивались с трудностями при попытке провести некоторые операции в «Райффайзен Онлайн». Сбои происходили и летом: в июле мобильное приложение закрывалось после ввода пароля на этапе входа в него.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Российский Райффайзенбанк — дочерняя структура австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). В июле Reuters писал, что RBI откладывает выход из российского бизнеса, поскольку Австрия дорожит своими связями с Москвой. В сентябре министр иностранных дел страны Александр Шалленберг заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine, что уйти с российского рынка «гораздо труднее, чем часто изображают».

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Райффайзенбанк сбой

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