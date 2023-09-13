ЦБ аннулировал лицензию депозитария Райффайзенбанка

ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности в отношении ПИФ и НПФ. Решение принято на основании заявления самого банка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Райффайзенбанка, следует из сообщения регулятора.

Решение об аннулировании было принято 13 сентября, указано на сайте ЦБ. В сообщении регулятора уточняется, что оно принято «на основании заявления об отказе от лицензии». Таким образом, Райффайзенбанк самостоятельно принял решение отказаться от осуществления деятельности специализированного депозитария ПИФ и НПФ. Лицензия была выдана банку в 2008 году.

«Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию «РБРУ Специализированный депозитарий», — объяснил представитель банка. Он также добавил, что отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка: «Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет».

В августе 2022 года Райффайзенбанк учредил новый спецдепозитарий — «РБРУ Специализированный депозитарий», следует из выписки ЕГРЮЛ. 98% доли в этой компании принадлежит самому Райффайзенбанку, а остальные 2% — «Райффайзен-лизингу». В ноябре 2022 года Банк России выдал «РБРУ Специализированный депозитарий» лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, следует из документов на сайте организации.

В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) — сообщила о намерении свернуть бизнес в России. Спустя год компания назвала два возможных сценария своего ухода: продажа активов или spin-off (фактическое списание). CEO RBI Йоханн Штробль отмечал, что банк рассчитывает уйти из России до конца 2023 года, хотя изначально планировалось, что деятельность будет свернута до конца третьего квартала.

Сейчас RBI снижает деловую активность в России. В план по снижению активности входит сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в России, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте. Кроме того, «Райффайзен» уже закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки», и принял решение не продлевать часть рекламных контрактов.

При этом недавно Райффайзенбанк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию четырех товарных знаков: двух знаков «R Bank» и двух знаков «R Банк» в фирменных цветах Райффайзенбанка. В самом банке это объяснили обновлением одного из ранее действовавших логотипов. «Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», — говорил РБК представитель банка.