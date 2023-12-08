В Москве задержали оставившего в каршеринге шприц, о который укололся ребенок

В Москве задержали оставившего в машине шприц, о который укололся ребенок

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В Москве правоохранители задержали мужчину, который употреблял наркотики в машине каршеринга и оставил там шприц, о который впоследствии укололся ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что это неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков уроженец Ставропольского края, 1986 года рождения.

Инцидент произошел 18 августа: десятилетняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом, воткнутый в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Родители обратились в больницу и в органы МВД, шприц отправили на экспертизу. Специалисты обнаружили в нем следы наркотического вещества — мефедрона.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по ней — до восьми лет лишения свободы. Каршеринг BelkaCar, в автомобиле которого произошел инцидент, начал внутреннюю проверку и изменил систему рейтинга пользователей.